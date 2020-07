List

Stolz schließt Olaf Busacker die halbrunde, farblich unauffällige Garage auf einem ehemaligen sogenannten Senkrechtparkplatz am Wittekamp/Ecke Franklinstraße auf. In Inneren der gut fünf Quadratmeter großen Box stehen schon drei Fahrräder in den dazugehörigen Ständern – für drei weitere wäre noch Platz. Nach viereinhalb Jahren Kampf mit den Behörden steht die private Fahrradgarage seit Kurzem auf öffentlichem Grund. Statt sein 25 bis 30 Kilo schweres E-Bike mit Knieproblemen insgesamt 20 Treppenstufen rauf oder runter tragen zu müssen, kann er nun das rund 3500 Euro teure Rad bequem und sicher einschließen. „Das ist schon eine große Erleichterung und sehr entspannt“, betont er.

Pkw-Stellplatz umgewandelt

Für den öffentlichen Stellplatz zahlen muss der Initiator nicht. „Der Pkw-Stellplatz wurde zu einem Fahrradstellplatz umgewandelt“, erzählt Busacker. Insgesamt über 7000 Euro haben ihn die Fahrradgarage einer britischen Firma sowie das Aufstellen gekostet. Busackers Box ist allerdings nicht die erste ihrer Art in Hannover. Es gibt bereits eine private Fahrradgarage an der Fundstraße in der Oststadt.

Garage noch einmal umbauen?

Statt die Plätze in der Garage zu vermieten, möchte der Hannoveraner Partner finden, die einmalig einen Betrag von 1190 Euro und 20 Euro Versicherung im Jahr zahlen. Er wolle an der Garage nichts verdienen, sagt er. Drei Unterstellmöglichkeiten sind durch ihn, seine Frau und eine Nachbarin schon belegt. „Es haben sich schon einige die Garage angeschaut“, erzählt Olaf Busacker. Aber entweder sei den Interessenten der Preis zu hoch oder ihre Räder passen nicht in die vorgegebenen Bügel. Daher überlege der 58-Jährige, die Garage noch mal umzubauen, sodass nur noch fünf Fahrräder hineinpassen würden. „Die meisten Räder haben entweder einen zu breiten Lenker, zu dicke Reifen oder zu große Fahrradkörbe für dieses Modell“, erklärt er.

Olaf Busacker informiert mit einem Zettel über die Garage. Quelle: Laura Ebeling

Ökostadt zentraler Ansprechpartner

Durch die Unterstützung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) und vor allem des Vereins Ökostadt sei das Projekt umgesetzt worden. Die Fahrradgarage sei, ausgehend von dem Ratsbeschluss 2017, das erste von bis zu zehn Pilotprojekten, das von Ökostadt und einer lokalen Nutzerinitiative betrieben wird. Die Genehmigung des Projektes seitens der Stadt ist auch an Ökostadt als zentraler Ansprechpartner gegangen. Busacker möchte zusammen mit dem Verein anderen Privatleuten helfen, ebenfalls eine Fahrradgarage auf öffentlichem Grund aufstellen zu können. „Das ist im Laufe der Zeit zu einem meiner Ziele geworden“, verrät der Initiator. „Jetzt gibt es einen Prozess, an dem man sich entlanghangeln kann, um zu einer Fahrradgarage zu kommen.“ Auch eine Versicherung sei extra für die Unterstellmöglichkeit angefertigt worden. Ökostadt übernehme die Verhandlungen mit der Stadt Hannover.

Laut der Verwaltung der Stadt lagen bereits vereinzelte Anfragen zu weiteren Fahrradgaragen in Wohngebieten vor. „Von denen hat allerdings bislang keine zu einem konkreten Antrag geführt“, erklärt Michaela Steigerwald, Pressesprecherin der Stadt. Zudem werde derzeit geprüft, inwieweit eine finanziellen Förderung für den Bau einer solchen Fahrradgarage durch die Stadt über den Trägerverein Ökostadt e.V. möglich ist. Busacker hofft auf bis zu 2.500 Euro Unterstützung pro Garage.

Die private Fahrradgarage auf dem ehemaligen sogenannten Senkrechtparkplatz im Wittekamp/Ecke Franklinstraße. Quelle: Laura Ebeling

Nicht nur positives Feedback

Doch es gab nicht nur positives Feedback für die Fahrradgarage in der List. „Schon beim Aufbau hat ein Anwohner das Fenster aufgerissen und gerufen ‚Es gibt hier schon viel zu wenige Parkplätze’“, erinnert sich Busacker. Insgesamt habe er aber mehr positives als negatives Feedback bekommen. „Das Interesse an der Garage ist da.“

Auf der Website der Ökostadt finden Interessierte alle Informationen zur Aufstellung einer privaten Fahrradgarage. An die dort angegebene E-Mailadresse (fahrradgaragen@oekostadt.de) können alle Fragen zu einer Fahrradgarage oder auch zu Fahrradbügeln vor der Haustür gestellt werden.

Von Laura Ebeling