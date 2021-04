Hannover

„Wenn man es so sieht, denkt man, dass es gar nicht so schlimm ist“, sagt Achim Burchard. Doch das Fahrrad einer Nachbarin, das direkt am Treppengeländer vor der Haustür abgestellt ist, erschwert ihm seit Monaten den Weg in seine Mietwohnung in der List. Mehrmals schon haben Hausbewohner das Gespräch mit der Besitzerin des Fahrrads gesucht, haben sie gebeten, es woanders abzustellen. Burchard hat sogar die Hausverwaltung eingeschaltet. Ohne Erfolg.

Für Burchard ist das eine echte Belastung. Der Ruheständler, der seit fünf Jahren im Haus an der Dingelstedtstraße wohnt, leidet unter einer Spinalkanalstenose, einer Einengung des Wirbelkanals. Nach einer Behandlung im vergangenen Jahr hätten die Schmerzen zugenommen, sagt Burchard, er sei zudem stark gehbehindert. Wenn er die drei Treppenstufen hinauf ins Haus bewältigen will, muss er sich mit ganzer Kraft am Geländer hochziehen. Doch das geht nicht, wenn das Fahrrad im Weg steht.

„Ich musste auf allen vieren die drei Stufen bewältigen“

Die Zeiten, wann es vor dem Geländer abgeschlossen steht, würden variieren, sagt der Ruheständler. Mal sei es mehrere Tage weg, dann tauche es wieder auf. Vor allem mit Einkaufstaschen oder im Winter bei Schnee und Glätte bereite ihm das Rad Probleme. Teilweise habe er schon auf allen vieren die drei Stufen bewältigen müssen, sagt Burchard. Das sei erniedrigend gewesen.

Die Hausverwaltung sagt, dass ihr die Hände gebunden seien. Sie dürfe das Fahrrad nicht einfach entfernen, teilt sie mit. Aus rechtlichen Gründen. Die Hausverwaltung hat die Nachbarin jedoch schriftlich gebeten, das Rad woanders zu parken. Doch auch darauf hat die Besitzerin bis heute nicht reagiert.

Hausverwaltung verweist auf Eigentümerversammlung

Die Wohnungseigentümer sollen nun in der nächsten Versammlung darüber abstimmen, ob die Hausordnung geändert wird – damit künftig klar geregelt ist, dass das Rad nicht mehr am Geländer abgestellt werden darf. Im Detail stehe das so nämlich bislang nicht in der Hausordnung, sagt Klaus Ewest von der Immobilienfirma Simchen, die die Hausverwaltung übernimmt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bevor ich wegen so einer Sache ausziehe, möchte ich alles versucht haben“, sagt Burchard. Er glaubt nicht an die Unterstützung der Verwaltung. Reinold von Thadden, Leiter der Rechtsabteilung des Deutschen Mieterbundes Hannover, spricht auf Nachfrage von einem Mangel der Mietsache. Geländer in allgemeinen Einrichtungen müssten genutzt werden können. Das Argument der Eigentümerversammlung sei unzumutbar. Aufgrund der schweren Behinderung von Burchard sei Gefahr in Verzug. Er empfiehlt, sich an eine Anwaltskanzlei zu wenden und entsprechend beraten zu lassen. Diesen Schritt möchte Burchard nun gehen.

Von Leona Passgang