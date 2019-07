List

„Grün. Das ist der grüne Stift. Schau, grün“. Kinderbetreuerin Sevgi Gürbüz hält dem kleinen Isaac geduldig einen Buntstift hin. Die 40-Jährige sitzt an einem Kindertisch in einem holzgetäfelten Raum in der Notunterkunft Podbielskistraße 115 in der List. Selbst gemachte Sonnenblumenbilder hängen an den Wänd...