Hannover

Der 43-jährige Mann, der am Sonntagabend im hannoverschen Stadtteil List auf offener Straße angeschossen wurde, ist an den Folgen seiner Verletzung gestorben. Die Polizeidirektion Hannover hat am Dienstag eine Mordkommission eingerichtet, die den Vorfall in der Gorch-Fock-Straße aufzuklären soll. Der 43-Jährige war in der Straße gegen 21 Uhr angeschossen worden. Die Mordkommission „ Gorch Fock“ sucht nach einem Mann, der den Schuss abgefeuert haben soll. Zeugen hatten ausgesagt, der Täter habe südländisch ausgesehen, aber hochdeutsch gesprochen. Er ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und schlank und hat kurze dunkle Haare.

Motiv der Tat weiter unklar

Was hinter dem Anschlag stecken könnte, ist derzeit vollkommen unklar. „Wir fangen jetzt damit an, zu überprüfen, womit das Opfer sein Geld verdient hat, in welchen Kreisen sich der Mann bewegt hat, um die Hintergründe der Tat klären zu können“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Eine Obduktion der Leiche sei inzwischen angeordnet worden.

Die beiden Ersthelfer, die sich am Sonntag am Tatort um den blutüberströmten Verletzten gekümmert hatten, bis der Rettungswagen vor Ort war und die als Zeugen gesucht wurden, haben sich inzwischen gemeldet. Die Kripo sucht dennoch weitere Hinweisgeber, die rund um die Gorch-Fock-Straße verdächtige Personen oder Autos beobachtet haben. Die Ermittler sind unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 zu erreichen.

Von Tobias Morchner