Hannover

Oliver Hustedt lässt die Finger über das in Holz eingefasste Thermometer streichen. Schön sieht es aus, aber es funktioniert wohl nicht mehr. Aber das ist in diesem Fall nicht so wichtig, und eigentlich geht es auch nicht immer sofort ums Kaufen. „Wir stöbern gerne auf Flohmärkten“, sagt Hustedt, der mit seiner Frau Ilka zum Flohmarkt des Küchenmuseums WOK (World of kitchen) am Sonnabend im hannoverschen Stadtteil List gekommen war. Ein solcher Besuch ist ja auch immer ein Ausflug in die Vergangenheit. „Hier gibt es Dinge, die ich noch aus der Küche meiner Mutter kenne“, sagt Ilka Hustedt.

Mit FFP2-Maske und nur für Geimpfte und Genesene war der Flohmarkt im Schloss-Café an der Spichernstraße geöffnet. Alle Waren waren dem WOK-Museum im Laufe der vergangenen Monate gespendet worden, aus Haushaltsauflösungen oder Entrümpelungsaktionen. „Die Leute haben uns die Kartons vor die Tür gestellt, es ist so viel zusammengekommen“, sagt Museumsdirektor Carl-Werner Möller-Hof zum Berge.

Flohmarkt erlöst 2000 Euro

Einige der Spenden sind in den Museumsbestand aufgenommen worden, „denn wir brauchen jedes Stück dreimal: Einmal für die Ausstellung, einmal zum Verleihen und einmal als Reserve“. Doch vieles ging nun in den Verkauf, was aber ebenfalls dem WOK zugutekommt. Mit dem Erlös werden die Kinderkochkurse des Museums bezuschusst.

Erinnerungen an die Küchen der Eltern: Ilka und Oliver Hustedt. Quelle: Nancy Heusel

Diese hatten coronabedingt lange nicht stattfinden können. Jetzt aber türmen sich nach Möllers Angaben die Anfragen der Schulen nach neuen Kochkursen. Und dafür braucht das Küchenmuseum Geld, denn die Kursbeiträge sind nicht kostendeckend. 3,50 Euro zahlt jedes Kind, für Lebensmittel brauche es aber in der Regel weitere 5 Euro. Diese sind in der elfjährigen Geschichte des Museums meist aus den Eintrittsgeldern des Museums zugeschossen worden. Doch die Besucherzahlen fallen ebenfalls coronabedingt derzeit gering aus. Daher also der Flohmarkt, der dem Museum an diesem Tag einen Erlös von 2000 Euro bescherte.

Auf der Suche nach Schnäppchen

Gudrun Flemming stöbert an diesem Sonnabend ebenfalls zwischen Dekantern, Samowars, Punschschalen, Kochbüchern und stapelweise Geschirr. Ihr Fundstück: ein Serviettenhalter. Auf modernen Esstischen kaum noch zu finden, aber irgendwie doch praktisch, und: „Ich mag das Blumenmuster.“ Weiter hinten im Raum trägt ein junger Mann ein Nudelsieb und einen Topf aus Emaille sowie mehrere Glasuntersetzer. Gezielt gesucht habe er diese nicht, sagt der Mann, der sich als Hendrik vorstellt. Aber er finde sie schön – und wenn man diese Dinge neu kaufen wolle, zahle man „ein Schweinegeld“ dafür.

Mag Blumenmuster: Gudrun Flemming. Quelle: Nancy Heusel

„Durchhalten, das ist unser oberstes Gut“

Der Direktor des Küchenmuseums hofft, dass die Arbeit für ihn und die 45 Ehrenamtlichen des WOK in diesem Jahr wieder etwas einfacher wird. Während der Pandemie sei ihm öfter sein Vater in den Sinn gekommen, sagt Möller. Dieser war Kaufmann, das Auf und Ab der finanziellen Lage war ihm nicht fremd. „Manchmal kam er nach Hause und sagte: Heute stehen wir am Abgrund, aber morgen sind wir sicher schon einen Schritt weiter.“ Dieser Humor habe ihm seit dem ersten Lockdown im März 2020 oftmals weitergeholfen.

Denn das Museum braucht für den laufenden Betrieb Geld. Miete und Nebenkosten der rund 2500 Quadratmeter in der List belaufen sich auf rund 10.000 Euro im Monat. Während der Pandemie habe das Museum insgesamt 140.000 Euro an Spenden einsammeln können – doch damit sei man leider immer noch nicht aus dem Schneider. „Durchhalten, das ist unser oberstes Gut“, sagt Möller. Denn anstatt 120 bis 180 Besucher pro Tag durch die Ausstellung führen zu können, seien es aktuell eher zehn bis 20 Besucher am Tag.

Neu in der Ausstellung: eine griechische Küche. Quelle: Nancy Heusel

Die Ausstellung selbst sei dabei während der Pandemie sogar gewachsen, sagt Möller. So sei etwa eine griechische Küche hinzugekommen, andere Ausstellungsstücke wie das Chippendale-Esszimmer seien umgebaut und erweitert worden.

Das Küchenmuseum World of Kitchen ist dienstags bis sonnabends jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden, am besten meldet man sich vorher dafür an unter Telefon (0511) 54300858. Der Eintritt für die zweistündige Führung kostet 12,90 Euro pro Person.

Von Heiko Randermann