Hannover

Kein Gegenverkehr, weniger Park- und Platzprobleme für Autofahrer und Fußgänger: Wenn es nach den Grünen und der SPD im Bezirksrat Vahrenwald-List geht, könnte künftig ein halbes Dutzend Straßen rund um den Moltkeplatz in der List zu Einbahnstraßen werden – und Vorbildcharakter für andere Viertel haben. Einen entsprechenden Antrag haben die Fraktionen auf der jüngsten Sitzung des Gremiums gestellt.

Die Idee zu einer Einbahnstraßenregelung im Quartier ist ursprünglich von einem Anlieger gekommen. In der Straße Am Schatzkampe hatte ein Anwohner geklagt, weil die Autos so weit – legal – auf dem Bordstein parken, dass die Gehweg-Mindestbreite unterschritten ist und Fußgänger Probleme beim Passieren haben. Die Stadt sucht jetzt nach einem Kompromiss – sollten die Fahrzeuge komplett an den Fahrbahnrändern stehen, ist kein Gegenverkehr mehr möglich. Alternative wäre der Wegfall einer einseitigen kompletten Parkreihe. Beide Lösungen stoßen auf Widerspruch, sowohl bei Anwohnern als auch bei Stadtteilpolitikern.

Anzeige

Straßensystem neu gliedern

Die Fraktionen beantragten daher, das Quartier von den Straßen Am Schatzkampe bis Roonstraße als Einbahnstraßensystem neu zu gliedern. Von dieser Maßnahme wären Am Schatzkampe, Goebenstraße, Roonstraße, Robertstraße und Steinmetzstraße betroffen. Überall gibt es vergleichbare Platzprobleme, die Autofahrer und Fußgänger gleichermaßen einschränken.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die Manteuffelstraße, ebenfalls in dem Quartier, ist bereits als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Bürgersteige der genannten Straßen sollen dann nicht mehr als Teil-Parkfläche genutzt werden dürfen. Die Neuregelung soll laut Antrag durch Markierungen und Beschilderungen deutlich ausgewiesen werden. In den Straßen sollen darüber hinaus jeweils zwei Parkflächen am jeweiligen Beginn und Ende für Lieferfahrzeuge (etwa Paketdienste) gekennzeichnet und als eingeschränktes Halteverbot von 8 bis 18 Uhr ausgewiesen werden. Auf der Fahrbahnmitte der genannten Straßen sollen Asphaltstreifen für Radfahrer eingefügt werden. Radler dürfen die Einbahnstraßen in beide Richtungen befahren. Das gesamte Vorhaben würde durch eine flächendeckende Anwohnerinformationen begleitet.

Autos werden immer breiter

Zur Begründung erläuterte SPD-Fraktionschef Thomas Bechinie, dass die Straßen des Quartiers nahe Moltkeplatz vor mehr als 100 Jahren angelegt wurden und für heutige Verhältnisse sehr schmal sind. „ Autos werden in ihren jeweiligen Fahrzeugklassen immer breiter, neue Fahrzeugklassen in breiten Abmessungen kommen dazu. Der Onlinehandel generiert hohe Umsatzzuwächse, dadurch wird der Lieferverkehr, auch zur Belieferung privater Haushalte, weiter zunehmen“, so Bechinie. Der jüngste Kompromissvorschlag für die Klage des Anwohners Am Schatzkampe, dass sogenannte Ausweichbuchten für Fußgänger eingerichtet werden und dafür in regelmäßigen Abständen halbe Parkplätze wegfallen, ist aus Sicht der Antragsteller nicht optimal und greift zu kurz. „Durch eine Neuordnung werden Konflikte weitestgehend entschärft, der Verkehr sogar beruhigt, weil gegebenenfalls auch Durchgangsverkehr entfällt.“ Das Fahrradfahren werde zudem attraktiver gemacht. Und auch die von der Feuerwehr geforderte Mindestfahrbahnbreite von drei Metern werde etwa Am Schatzkampe dann mit 3,10 Metern erfüllt.

Von Susanna Bauch