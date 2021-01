Hannover

Am Tag nach seinem Tod haben Menschen Blumensträuße an seiner Lagerstatt an der Bödeckerstraße abgelegt. Tulpen sieht man da, Rosen, Grablichter. „Jim, am 24. Januar 2021 trat er einen weiteren Teil seiner Reise an“, kann man auf einem Schild lesen, das an „seinem“ Baum befestigt ist. „Ein Obdachloser? Nein, ein Mensch“, heißt es auf einem Zettel darunter.

Jim campierte zuletzt an der Litfaßsäule wenige Meter vom Lister Platz entfernt. Dort fand ihn leblos ein anderer Obdachloser, der mit ihm befreundet war. Quelle: Peer Hellerling

Anzeige

Der Obdachlose Jim vom Lister Platz ist am vergangenen Sonntagabend überraschend gestorben. Er ist nach Angaben der Stadt der erste verstorbene Obdachlose in diesem Jahr. An was für einem ungeschützten Ort – eingequetscht zwischen Radfahrweg und Autofahrbahn - er campierte, merkt man am Tag nach seinem Tod überdeutlich. Manche Radfahrer fahren achtlos an dem Platz vorbei, an dem er lebte und jetzt auch gestorben ist. Andere Menschen bleiben an der Trauerstätte stehen, warten, sind traurig oder sogar geschockt. Im Leben hatte Jim, der eigentlich offenbar mit Vornamen Cem hieß und laut Polizei aus Norwegen stammte, seine Umgebung gespalten. Manche Menschen halfen dem verwahrlosten Mann. Andere wünschten sich, dass er verschwindet, weil er Schmutz, Gestank und Unrat verbreitete.

Zwischen Fahrradweg und Autostraße: Das war Jims Zuhause. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Jetzt verliert niemand mehr ein böses Wort über ihn. „Sehr traurig“, „mir fehlen die Worte“, „eigentlich sollte niemand so sterben müssen“, so reagieren alle, die man fragt. Hätte man ihm helfen können? Oder müssen? Vor allem in der Kälte? Am Sonntag hätten die Temperaturen bei minus 4 Grad Celsius gelegen, mahnen Aktivisten auf Twitter und weisen der Stadtverwaltung die Verantwortung zu, falls Jim einen Kältetod starb.

Doch so einfach liegen die Dinge wohl nicht. Eine HAZ-Leserin berichtet, sie habe wegen des kalten Wetters die Polizei erst vor wenigen Tagen auf Jim hingewiesen. Doch die Beamten hätten mitgeteilt, nichts unternehmen zu können. Der Obdachlose lehne jede Hilfe ab. Ein letzter Kontakt sei am Nachmittag des 23. Januar erfolgt, sagt ein Sprecher der Stadtverwaltung. Jim sei zu diesem Zeitpunkt klar ansprechbar gewesen, habe Kleidung angehabt und lehnte erneut die angebotene Hilfe ab. Vor Ort waren Polizei und Ordnungsdienst.

Ein Sozialarbeiter berichtet, Jim habe eine bemerkenswerte Konstitution gehabt, nie zuvor auch nur ins Krankenhaus gemusst. Auch er bestätigt, dass Jim dieses freie Leben auf der Straße wollte. Dennoch: Muss man Obdachlose wie ihn in der Kälte nicht vor sich selbst schützen und zwangsweise unterbringen, fragt er sich jetzt. Bitter für viele ist, dass sie Jim noch am Sonntag sahen. Auf der HAZ-Facebookseite schreibt eine Frau, sie habe Jim gegen 18 Uhr lebend gesehen. Um 19.05 Uhr ging der Notruf ein.

Jeden Tag streifte er in seiner Umgebung herum, kaufte in den umliegenden Geschäften, zum Beispiel bei Ahrberg, sein Essen. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Offen ist, weshalb Jim starb. Laut Polizei hat eine erste Leichenschau keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Die Staatsanwaltschaft werde voraussichtlich am Dienstag darüber befinden, ob zur endgültigen Klärung der Todesursache eine Obduktion stattfinden soll.

Von Jutta Rinas und Peer Hellerling