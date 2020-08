Weil Fußgänger in der Straße Am Schatzkampe wegen parkender Autos zu wenig Platz haben, klagte ein Anlieger gegen die Stadtverwaltung. Nach einem Ortstermin mit einem Richter muss die Stadt nun nachbessern – und einige Parkmarkierungen auf dem Bordstein entfernen. Doch in Hannover-List gibt es viele weitere Problemstellen.