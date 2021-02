Hannover

Die Lister Meile soll auf Höhe des Weißekreuzplatzes ein Jahr lang für den Autoverkehr gesperrt werden – als Experiment zur Vorbereitung der autofreien Innenstadt. Das hatte auch der Bezirksrat bereits gefordert – jetzt ist es eine der Forderungen, die die Baupolitiker des Rates mit Mehrheit in den Haushalt der Stadt Hannover für die kommenden zwei Jahre geschrieben haben.

Lister Meile testweise zu, Schmiedestraße auch

Insgesamt 39 Anträge haben die drei Mehrheitsfraktionen von SPD, Grünen und FDP formuliert und am Mittwoch beschlossen. Dazu zählt auch, die Schmiedestraße in der Altstadt bereits in diesem Jahr an einigen Tagen testweise für Autos zu sperren und die Kanalarbeiten zu beginnen, die für einen späteren Umbau nötig sind. Auch bei der Schmiedestraße läuft eine Debatte über eine mögliche langfristige Sperrung für Autos. Der jetzt beschlossene vorgezogene Test und die Kanalarbeiten entsprechen dem Plan, den Baudezernent Thomas Vielhaber dafür präsentiert hatte.

Weitere Schwerpunkte des Mehrheits-Konzepts: Die Wohnungsbauförderung soll finanziell um weitere 500.000 Euro jährlich aufgestockt und um ein Programm für 8-Euro-Wohnungen ergänzt werden, das sich auch Mittelschichtfamilien leisten können. Die städtische Wohngesellschaft Hanova soll sich noch stärker auch in der Unterbringung Wohnungsloser engagieren und muss dafür weniger Geld an die Stadt abführen.

Die Grundschule Vinnhorst soll früher als geplant saniert werden, dafür verschiebt sich der Umbau der Grundschule Auf dem Loh. Die Planungen für Bauprojekte der IGS Linden, des Historischen Museums und im Freizeit Döhren sollen beschleunigt, die Neue Mitte Misburg zügiger als geplant umgesetzt werden.

Spaßantrag: Alle Gebäude einrüsten

Für Anträge aus den anderen Fraktionen gab es in der Regel keine Mehrheiten. Unter anderem forderte die Spaßfraktion Die Fraktion mit Blick auf das Bauamt, künftig alle städtischen Immobilien nur noch einzurüsten, statt sie zu sanieren. Zudem solle die Stadt einen Hilfsfonds auflegen für Anwohner umzubenennender Straßen, aus denen sie neue Visitenkarten bezahlen können – das ist eine häufig vorgetragene Klage in der Debatte um Straßenumbenennungen.

Von Conrad von Meding