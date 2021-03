Hannover

Während Museen und Theater vorerst geschlossen bleiben, können Literatur- und Kulturbegeisterte mit einer Audiotour Hannovers literarische Vielfalt unter freiem Himmel entdecken. In 90 Minuten führt die Tour mit dem Titel „Stadt, Klang, Wort“ an Wirkungsstätten von Autorinnen und Autoren vorbei und zu Orten, zu denen sie besonderen Bezug haben, etwa zu Denkmälern oder literarischen Schauplätzen.

Das Audio-Programm ist mit historischer und gegenwärtiger Literatur – von Lyrik bis Slam-Poetry – literarisch vielseitig aufgestellt. „Wir haben uns für klangvolle Literatur entschieden, die sich gut anhört und sich nicht nur gut liest“, sagt Produzentin und Autorin Stefanie Krebs von „Tonspur Stadtlandschaft“.

Die Stationen sind mit einem QR-Code ausgestattet, den die Teilnehmer scannen. Sie hören dann das Audio-Angebot auf ihrem Smartphone. Quelle: Christian Behrens

Fernando Aramburu am Hauptbahnhof

Der Rundgang verbindet hannoversche Orte mit Autorinnen und Autoren, wie Fernando Aramburu, Hannah Arendt und Kurt Schwitters, und ermöglicht dem Publikum einen Einblick in deren Gedanken. „Fernando Aramburu geht zum Beispiel regelmäßig mit seinem Hund zum Hauptbahnhof, um sich eine spanische Tageszeitung zu kaufen“, sagt Annette Hagemann vom Kulturbüro der Stadt Hannover. Für den spanischen Autor stelle der Ort die internationale Vernetzung dar. „Die Idee war die spannenden Geschichten der Stadt sichtbar zu machen“, sagt Hagemann.

Das sind die Stationen der Audiotour

Erzählstimmen mit Wiedererkennungswert

Für Konstanze Beckedorf, Kulturdezernentin der Stadt Hannover, ist das Projekt ein wichtiges Zeichen für die Kultur in Hannover trotz der Pandemie. „Hiermit machen wir die zukünftigen Pläne für Hannovers Kultur bereits sichtbar“, sagt sie.

Wer an der Audiotour teilnimmt, wird vielleicht die ein oder andere Erzählstimme wiedererkennen. Mit dabei sind Katrin Decker, die in der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ eine der Hauptdarstellerinnen synchronisiert, und Stefan Wiefel, Professor für Schauspiel und Stimme an der Musikhochschule Hannover.

Dieser rote Sticker kennzeichnet die Stationen. Quelle: Christian Behrens

Audiotour soll noch erweitert werden

Bisher besteht der Rundgang aus insgesamt acht Stationen innerhalb des City-Rings, doch es sollen stetig weitere dazukommen. „Wir haben schon Ideen, um welche Autorinnen und Autoren wir den Rundgang erweitern werden“, sagt Hagemann. Unter tonspur-stadtlandschaft.de/stadtklangwort oder bei izi.travel können Neugierige die Hörstationen vorab anhören und herunterladen.

Die Audiotour ist ab dem 26. März dauerhaft installiert und kann in beliebiger Reihenfolge besucht werden, die einzelnen Hörstationen sind inhaltlich unabhängig voneinander. An den Standorten befinden sich Laternen, die mit roten Aufklebern markiert sind. Darauf befindet sich ein QR-Code, der mit dem Smartphone gescannt wird, um die Audiodateien anhören zu können.

Von Lucas Kreß