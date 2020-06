Hannover: Lkw-Fahrer erfasst beim Anfahren 85-Jährige im Rollstuhl

Beim Anfahren ist ein Lkw-Fahrer in Hannover-Bothfeld mit einer Rollstuhlfahrerin zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, die 85-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, die Ampel habe für sie Grün gezeigt.