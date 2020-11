Was sieht ein Lkw-Fahrer – und was nicht? Fahrlehrer Jörg Steckelberg aus Hannover besucht mit seinen Lastwagen Grundschulen. Dort lässt er die Kinder selbst erkunden, wie die Welt aus dem Führerhaus aussieht – und warum tote Winkel so gefährlich sind. Ein Teil aus unserer Serie „Nicht meckern, machen“.