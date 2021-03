Linden/Kleefeld

In gleich zwei roten Friedhofsmauern im Stadtgebiet klaffen derzeit Löcher: Am Lindener-Berg-Friedhof und dem Friedhof Nackenberg in Kleefeld sind bei Autounfällen die roten Backsteine eingedrückt worden.

Auf einer Länge von etwa drei Metern fehlen auf dem Lindener Berg Ziegelsteine in der Klinkermauer, die sonst abgeschirmte Wiese dahinter ist zu sehen. Das Loch befindet sich in unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Küchengartenpavillon. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr am 12. März ein Autofahrer in die Friedhofsmauer und beschädigte diese ebenso wie Betonpoller in der Umgebung. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Friedhof Nackenberg auch beschädigt

Auch in der Mauer des Nackenberger Friedhofs klafft ein Loch. Quelle: Katharina Kalinke

Bereits seit Ende Februar fällt in der Mauer des Nackenberger Friedhofs ein Loch auf. Nahe des Eingangs Richtung Karl-Wiechert-Allee fehlen Ziegelsteine in der Klinkermauer. Das Loch ist etwa einen Meter hoch und breit. Am 26. Februar fuhr eine Autofahrerin versehentlich gegen die Mauer. Wie genau es zu diesem Unfall kommen konnte, ist unklar. Bei der Kollision fielen Backsteine in das hinter der Mauer liegende Grab und auf den Gehweg. Ein Mitarbeiter des Friedhofs informierte die Nutzungsberechtigten des Grabs und räumte die losen Steine weg. Die evangelische Petri-Nikodemus Gemeinde, zu der der Friedhof gehört, hat eine Reparatur veranlasst.

Von Katharina Kalinke