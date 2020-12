Hannover

Lungenexperte Prof. Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) rechnet damit, dass der Lockdown wegen der Corona-Pandemie noch einige Zeit über den 10. Januar hinaus bestehen bleibt. Anders seien die Infektionszahlen nicht unter Kontrolle zu bringen, sagte Prof. Welte der HAZ. Auch die Impfungen, die in Niedersachsen nach Weihnachten beginnen sollen, würden daran zunächst nichts ändern: Es werde mindestens bis zum Sommer dauern, bis eine Mehrheit der Menschen geimpft sei. Eine Entlastung werde das Frühjahr bringen. Denn mit steigenden Temperaturen gingen dann auch wieder die Infektionszahlen zurück, wie bereits Anfang dieses Jahres.

Prof. Welte fordert eine stärkere Überwachung der Abstandsregeln durch Polizei und Ordnungsamt. Eine Verschärfung der Auflagen hält er nicht für nötig. Aber: „Die Regeln müssen wesentlich besser kontrolliert werden“, sagt der Lungenexperte, der auch kommissarischer Vizepräsident der MHH ist.

„Nicht die hohe Bereitschaft bei den Bürgern“

„Bei den Bürgern gibt es derzeit nicht die hohe Bereitschaft, die Regeln zu akzeptieren, wie sie noch im Frühjahr vorhanden war“, sagt Prof. Welte. Die Menschen müssten viel stärker das Gefühl bekommen, dass die Einhaltung der Regeln überwacht werde. Das fehle derzeit jedoch.

Prof. Tobias Welte: Es geht um den Schutz der Älteren. Quelle: Michael Thomas

Als Beispiel berichtet Welte von einer Szene am vergangenen Sonntag am Maschsee. Dort hätten Menschen in dichten Trauben um einen Crêpes-Stand gestanden, die Abstandsregeln seien nicht eingehalten worden. „Das ist nicht der Lockdown, den wir brauchen“, sagt der Corona-Experte. Er könne ein wenig verstehen, dass junge Leute Schwierigkeiten hätten, die Regeln über solch einen langen Zeitraum und so streng durchzuhalten. „Den Jüngeren passiert meist auch nicht viel“, meint er. Deshalb fehle vielen die Einsicht für die Gefahr. Es gehe aber um den Schutz der Älteren; sie würden von jungen Menschen angesteckt, auch wenn diese keine oder nur geringe Krankheitssymptome zeigten.

Region hat Hoffnung auf sinkende Zahlen

Auch aus Sicht des Gesundheitsamts der Region Hannover hat der seit 16. Dezember geltende strengere Lockdown bisher keine Auswirkungen auf die Zahl der Neuinfektionen. „Der Lockdown hat, Stand jetzt, noch nichts gebracht“, sagte der Leiter des Gesundheitswesens bei der Region, Andreas Kranz. Er hat aber noch Hoffnung auf eine Änderung. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass zwei Wochen nötig seien, um mögliche Veränderungen zu erkennen. „Im Moment weiß aber niemand, wie sich die Menschen über Weihnachten verhalten“, sagte Kranz. Er wiederholte die Bitte der Region Hannover, besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu sein.

Von Mathias Klein