Hannover

Das Coronavirus kann in der Lunge massive Gewebeschäden anrichten und die Blutversorgung des Organs durcheinanderbringen: Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben jetzt erstmals nachgewiesen, dass es beim schweren Verlauf von Covid-19 zu einem massiven Umbau der feinsten Blutgefäße in der Lunge kommen kann. Normalerweise getrennte Blutsysteme werden dabei ungewöhnlich häufig miteinander verbunden.

Prof. Danny Jonigk und Christopher Werlein vom Institut für Pathologie der MHH sowie Max Ackermann von der Universitätsmedizin Mainz konnten die konkreten Lungenschäden jetzt erstmals mittels einer innovativen Röntgentechnik nachweisen. Die Forscher hatten die Lunge eines Covid-19-Opfers untersucht. Dafür konnten sie den weltweit drittgrößten Teilchenbeschleuniger im französischen Grenoble nutzen. Dank der Technologie erzeugten die Wissenschaftler mit hochauflösenden Röntgenstrahlen erstmals ein dreidimensionales Bild des kompletten Organs.

Ähnlich wie bei der Computertomografie

Die neue Röntgentechnik funktioniert ähnlich wie eine Computertomografie (CT) im Krankenhaus. Allerdings ist die Auflösung um das Hundertfache höher. „Im CT-Scan können wir Blutgefäße im Millimeterbereich darstellen“, erläutert Prof. Jonigk. Die neue Technologie namens Hierarchische Phasen-Kontrast-Tomografie (HiP-CT) ist in der Lage, feinste Gefäße mit einem Durchmesser von fünf Mikrometern abzubilden – das entspricht etwa einem Zehntel der Dicke eines Haares. Die HiP-CT macht es möglich, in die Tiefe der Lunge vorzustoßen und selbst kleinste Strukturen bis hin zu einzelnen Zellen darzustellen.

„Diese Auflösung war bislang nur mit einem Mikroskop möglich, allerdings nur zweidimensional und für kleine Gewebeproben“, sagt der Lungenspezialist. HiP-CT kann deutlich mehr. Mit der neuen Technik ist es erstmals möglich, ein ganzes Organ dreidimensional und stark vergrößert abzubilden, ohne es zu beschädigen. „Dadurch konnten wir Strukturen untersuchen, die im Grenzbereich der Auflösung liegen und einen Überblick über die Veränderungen im gesamten Lungengewebe gewinnen“, betont der Pathologe.

Das läuft in der Lunge falsch

Die Wissenschaftler entdeckten auf diese Weise, was bei Covid-19 offenbar schiefläuft. In der Lunge existieren zwei getrennte Blutsysteme. Eines gehört zum Lungenkreislauf und ist für die Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers zuständig. Das andere versorgt das Lungengewebe selbst mit dem lebensnotwendigen Gas. In einer gesunden Lunge gibt es mitunter einige wenige Verbindungen zwischen kleinen Gefäßen der beiden Systeme.

In der geschädigten Covid-19-Lunge bildeten die beiden Blutsysteme dagegen in vielen Bereichen zahlreiche solcher Vernetzungen. „Diese große Anzahl irreversibler Verbindungen wirken wie ein weit geöffnetes Schleusentor und sorgen dafür, dass die Sauerstoffversorgung im gesamten Körper nicht mehr funktioniert“, erläutert Jonigk. Als Ursache vermutet er eine Fehlregulierung der Lunge selbst, die so versucht, in einer Art Kurzschlussreaktion den Sauerstoffmangel durch die Infektion mit dem Coronavirus kurzfristig auszugleichen.

Die brillante, hochauflösende Technologie werde die medizinische Bildgebung und das Verständnis über den Aufbau unseres Körpers revolutionieren, meint Prof. Jonigk. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, winzige Strukturen dreidimensional in ihrem richtigen räumlichen Zusammenhang in großem Maßstab darzustellen“, erläutert er. Das Forschungsteam hat schon begonnen, einen weitergehenden Organatlas zu erstellen. Neben der Covid-19-geschädigten Lunge enthält er bereits Bilder mehrerer gesunder menschlicher Organe wie Gehirn, Lunge, Herz, Nieren und Milz aus Körperspenden Verstorbener. Außerdem werde die HiP-CT Röntgentechnik neue Erkenntnisse über zahlreiche Krankheiten bis hin zu Krebs und Alzheimer liefern, ist der Pathologe überzeugt.

Die Forscher haben bei dem Projekt mit unter anderen dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung am Standort Hannover (DZL Breath), dem University College London und der Universitätsmedizin Mainz zusammengearbeitet.

Von Mathias Klein