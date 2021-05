Hannover

Je prekärer die Lebensverhältnisse sind, desto mehr Corona-Infektionen gibt es: Die Ergebnisse einer RKI-Studie hat unlängst auch die Region bestätigt. Wie aber können die betroffenen Familien besser erreicht, getestet und vor allem geimpft werden? Prof. Tobias Welte, Leiter der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), fordert eine gezielte Kampagne für sozial Schwache und Menschen mit Migrationshintergrund.

Herr Prof. Welte, wie können Menschen in prekären Wohn- und Lebensverhältnissen für Aufklärung, Impfungen und Tests besser erreicht werden?

Zunächst einmal möchte ich sagen, dass sich die Politik mit reichlich Verspätung für diese Zielgruppe interessiert. Schon vor Monaten haben wir gesehen, dass Menschen aus diesen Bereichen häufiger erkranken, mehr versterben und schlechteren Zugang zu Schutzmaßnahmen haben. Wenn wir eine möglichst breite Impfung etwa bei Menschen mit Migrationshintergrund realisieren wollen, müssen wir mit passgenauen Konzepten für Personen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher sozialer Situation kommen.

Wie könnten diese aussehen?

Soziale Schwächere, und dazu gehören auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, müssen in ihrer Lebenswelt erreicht werden. Dafür müssen wir beispielsweise Repräsentanten dieser Gruppen, wie etwa die Glaubensgemeinschaften, gezielt ansprechen. Allein in Bereiche, in denen viele Menschen auf engem Raum leben müssen, mobile Impfteams zu schicken, dürfte kaum ausreichen. Impfteams müssen aus demselben Kulturkreis kommen, damit sie die Menschen erreichen und vor Ort im Hinblick auf Schutzmaßnahmen aufklären können. Und natürlich auch impfen. Bislang erreichen wir diese Menschen schlicht nicht, sozial Schwächere suchen ein Impfzentrum seltener auf als besser Gestellte.

Gibt es Unterschiede bei der Akzeptanz in den verschiedenen Gruppen der sozial schlechter gestellten Menschen?

Um das klar zu sagen, sozial Schwächere sind selten Impfverweigerer, sie sind schlecht informiert und kommen mit unseren bürokratischen Vorgaben nicht zurecht. Hier müssen wir kreativ denken. In Israel hat man beispielsweise Muslime vor der Moschee geimpft. Mediziner aus der gleichen Glaubensgemeinschaft haben die Impfung durchgeführt, das hat die Akzeptanz erhöht. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf den Schutz von Frauen gerichtet werden, für die der Zugang zu medizinischer Versorgung aus kulturellen Gründen ohnehin oft schwieriger ist. Auch bei Menschen, die aus osteuropäischen Ländern zu uns gekommen sind, und die oft schon lange in Deutschland leben, ist die Akzeptanz für eine Impfung nach meiner Erfahrung schlechter. Negative Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit in den Herkunftsländern spielen hier eine Rolle. Auch hier müssen wir uns mit den Kirchengemeinden und den Kulturvereinigungen zusammentun. Das scheint banal, jedem leuchtet ein, dass man die Menschen da abholen muss, wo sie in ihrer Lebenswelt stehen. Nur das kann langfristig Erfolg haben. Aber das braucht eine differenzierte Sicht, für unterschiedliche Lebenssituationen braucht es angepasste Konzepte. Das haben wir vielleicht zu lange ignoriert.

Macht die Impfpriorisierung vor diesem Hintergrund noch Sinn?

Ich plädiere dafür, die Priorisierung aufzuheben. Es war sehr wichtig, zunächst die Menschen in Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Sie sind uns ja quasi unter den Händen weggestorben. Aber jetzt müssen wir die Priorisierung beenden. Die Gefahr ist nicht mehr an das Alter gebunden. Nur ein Beispiel und ohne diese Gruppe benachteiligen zu wollen: Ein 65-jähriger Bildungsbürger, der die Regeln kennt und sich daran hält, ist sicher weniger gefährdet als eine junge Frau aus beengten Wohnverhältnissen in einem sozial schwächeren Stadtteil mit Großfamilie und Sprachproblemen.

Trägt die begrenzte Erreichbarkeit dieser Menschen dazu bei, dass sich eine Herdenimmunität hinauszögert?

Natürlich ist es für das Pandemiegeschehen ungeheuer wichtig, möglichst viele zu impfen. Das Testen kann nur eine zusätzliche Hilfe sein, vor allem in der Zeit, in der es noch zu wenig Impfstoff gab. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es eine Herdenimmunität geben wird, Zero Covid ist unrealistisch. Es wird eine Basisinfektionsrate bleiben, für Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wir müssen lernen, mit der Herausforderung des SARS-Virus im Alltag zu leben. Strukturen wurden dafür allerdings noch kaum geschaffen. Andere Nationen wie die USA oder Großbritannien machen sich Gedanken und versuchen die Zukunft aktiv zu planen. Es wird eine – vermutlich schwächere – vierte Welle im Herbst geben, und der Auftrag ist doch, sich nicht schon wieder von einer Welle überraschen zu lassen, sondern als Gesellschaft gut vorbereitet zu sein.

Geht von Großfamilien und Schwächeren jetzt und in Zukunft denn eine stärkere Infektions-Ausbreitung aus?

Diese Menschen haben de facto momentan das größte Infektionsrisiko, deshalb müssen wir uns stärker um sie bemühen. Sie müssen von der Gesellschaft mitgenommen werden, auch bei der Entwicklung von Nach-Corona-Perspektiven. Vermutlich werden wir ab Sommer auch Kinder ab 12 Jahren impfen können, wenn der Schulunterricht sich normalisiert, ist schon viel erreicht. Bei dem Wunsch, mit allem etwas schneller voranzukommen, würde es auch helfen, die (Impf)Bürokratie ein wenig abzubauen. In Israel gehen die Menschen an den Strand, tragen sich in einem Tablet für eine Impfung ein, werden so registriert – und dann gleich geimpft. So geht es auch, vielleicht können wir da von anderen lernen.

Von Susanna Bauch