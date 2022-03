Herr Prof. Schulz, die Neuinfektionen mit Corona erreichen immer neue Höchststände. Woran liegt es, dass die Zahlen so in die Höhe schießen?

Wir nehmen an, dass die neue Omikron-Variante BA.2 dafür verantwortlich ist. Sie macht in Deutschland mittlerweile mehr als die Hälfte der Neuinfektionen aus. Wir wissen aus anderen Ländern, dass diese Variante sich gegen die sehr infektiöse Omikron-Untervariante BA.1 hat durchsetzen können. Deshalb glauben wir, dass sie auch bei uns die Neuinfektionen in die Höhe treibt. Außerdem sorgt für den Wiederanstieg sicher auch, dass die Menschen mit der Corona-Pandemie etwas weniger vorsichtig umgehen als noch vor einem Jahr. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Im Vergleich zu der Zeit vor zwei Jahren als Corona-Varianten wie Alpha oder Delta deutlich schwerere Erkrankungen verursachten, leben wir in einer anderen Welt.

Die doppelte, besser noch dreifache Impfung schützt gut gegen schwere Verläufe, sagt MHH-Virologe Thomas Schulz. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Täuscht der Eindruck oder sind auch stark vermehrt doppelt geimpfte oder sogar geboosterte Menschen betroffen?

Das war zu erwarten. Wir haben es mit Omikron mit einer neuen Corona-Variante zu tun, gegen die der Impfschutz nicht mehr so gut hilft. Aber die große gute Nachricht ist: Die Leute werden nicht schwer krank dabei. Die doppelte, besser noch dreifache Impfung schützt gut gegen schwere Verläufe. Bei uns sind 75 Prozent der Menschen doppelt und knapp 58 Prozent der Menschen dreifach geimpft. In Hongkong beispielsweise ist die Bevölkerung nicht gut geimpft. Da macht Omikron zurzeit große Probleme bis hin zu Krankenhausüberlastungen.

„An der ein oder anderen Stelle wird das Personal knapp“

Wie sehr machen die Neuinfektionen der MHH zu schaffen?

Wir haben im Moment keine großen Probleme bei der Krankenhausbelastung. Schwieriger sieht es beim Personal aus. An der MHH werden nicht nur die mit Corona Infizierten, sondern auch die Kontaktpersonen ersten Grades nach Hause geschickt, um die Patienten zu schützen. Da wird an der einen oder anderen Stelle das Personal schon knapp.

Wie gefährlich kann die BA.2 Variante insgesamt werden?

Bei einer einigermaßen gut geimpften Bevölkerung müssen die allermeisten Erkrankten nicht ins Krankenhaus. Die Verläufe können von einem ganz milden Schnupfen bis zu Grippe-ähnlichen Symptomen – Fieber, Gliederschmerzen – reichen. Aber Symptome wie Luftnot, deretwegen infizierte Personen in die Klinik müssen, kommen nur sehr selten vor. Die meisten Menschen mit schweren Verläufen sind ungeimpft oder konnten wegen eines zuvor schon geschwächten Immunsystems keinen ausreichenden Schutz aufbauen. Die Patienten, die bei uns in der MHH zur Zeit Corona haben, sind in der Regel wegen einer anderen Erkrankung in die Klinik gekommen und wurden hier als Nebeneffekt positiv getestet.

Das ist der MHH-Virologe Thomas Schulz Professor Thomas Schulz, geboren in 1953 in New York, ist seit 2000 Direktor des Instituts für Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Er ist zudem Sprecher des Exzellenzclusters Resist. Resist widmet sich unter anderem den Fragen, warum Infektionen so unterschiedlich verlaufen und wie ein Krankheitsverlauf vorhergesagt werden kann. Die aktuelle Bedrohung durch die Corona-Pandemie zeigt deutlich, wie wichtig das Ziel des Exzellenzclusters ist, die unterschiedliche Empfänglichkeit von Individuen für Infektionen besser zu verstehen, um den Einzelnen so gut wie möglich zu schützen. jr

Wie lange ist man nach einer Infektion mit einer der Omikron-Varianten immun?

Die beste Kombination für einen guten mittelfristigen Impfschutz ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand eine Dreifach-Impfung und eine zusätzlich durchlaufene milde Omikron-Infektion. Das boostert das Immunsystem, so glauben wir, am Besten. Dadurch kann eine Immunität von bis zu zwei, drei Jahren erreicht werden. Der Punkt ist aber nicht, dass wir uns nach einer Infektion nie wieder mit Corona infizieren. Der Punkt ist, dass man so gut geimpft ist, dass eine weitere Infektion milde verläuft und die Immunität weiter verbessert. Manche Leute, die Angst vor einer Impfung haben, glauben ja, eine natürliche Infektion hinterlasse eine ausreichende Immunität. Da wissen wir, eine Dreifach-Impfung und eine zusätzliche milde Infektion sind deutlich besser.

„Omikron ist mit gutem Impfschutz gut durchzustehen“

Man hört aber auch gehäuft von Fällen, in denen sich Menschen deutlich schneller ein zweites Mal mit Corona infiziert haben.

Ja, aber das sind in der Regel Menschen, die zuvor an einer früheren Corona-Variante, Alpha oder Delta beispielsweise, erkrankt waren. Die Omikron-Variante ist eine Variante, die den Antikörpern, die Menschen mit einer bereits früher durchgestandenen Infektion mit Delta oder Alpha entwickelt haben, sehr gut entkommen kann. Aber sie ist, wie gesagt, auch sehr viel milder und mit gutem Impfschutz gut durchzustehen.

Die Neuinfektionen steigen, gleichzeitig sind von der Bundesregierung Lockerungen geplant. Welche Schutzmaßnahmen können fallen, welche sollten aus Ihrer Sicht unbedingt beibehalten werden?

Aus meiner Sicht ist die einzige Maßnahme, die erhalten bleiben sollte, die Maskenpflicht. Sie sollte es weiterhin nicht nur in Bus oder Bahn, sondern auch in Geschäften geben. Sie bietet doch einen guten Schutz vor Ansteckung. Auch in Schulen wäre sie sinnvoll. Aber gerade den Kleineren verlangen wir doch sehr viel damit ab. Allzu oft werden die Masken von kleineren Kindern sowieso nicht richtig getragen und bringen dann auch nicht viel.

Die einzige Maßnahme, die erhalten bleiben sollte, sei die Maskenpflicht, meint Thomas Schulz. Quelle: Matthias Balk / dpa

Alle anderen Schutzmaßnahmen könnten fallen?

Wir haben es mit einer ganz anderen Situation als noch vor einem Jahr zu tun. Damals war die Bevölkerung weniger gut geimpft. 5 bis 10 Prozent der Betroffenen sind im Krankenhaus gelandet, in zwischen 0,5 und einem Prozent der Fälle verlief die Infektion tödlich. Jetzt haben wir es mit einem sehr viel harmloseren Virus zu tun. Ich denke, es ist wichtig für die Menschen, jetzt auch zu lockern. Die Maßnahmen werden, das ist deutlich, nicht mehr so toleriert. Außerdem kann sich jeder durch die Impfung schützen. Da kann der Staat aus meiner Sicht auf Eigenverantwortung setzen.