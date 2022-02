Hannover

Leberkrebs ist die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache weltweit. Hoffnung macht nun eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI).

Forscherinnen und Forscher haben einen Impfstoff gegen zwei Leberkrebsarten entwickelt, die sich bisher besonders schlecht behandeln lassen. Der Impfstoff basiert auf einem stark abgeschwächten Infektionserregers namens Listeria monocytogenes. Bei Versuchen an Mäusen erwies sich das Mittel als sicherer und wirksamer Schutz gegen Leberkrebs und seine Vorformen.

Krebsimpfstoff wirkt bei Mäusen

„Unser Impfstoff aktiviert schnell und effizient eine Immunantwort, die sich aktiv gegen den Lebertumor richtet“, erklärt Tetyana Yevsa, Koordinatorin der Studie und Leiterin der Arbeitsgruppe in der MHH-Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie. Das aktivierte Immunsystem halte dann das Wachstum des Lebertumors unter Kontrolle.

Für ihre Studie impften die Forscherinnen gesunde Mäusen, denen sie später Leberkrebs induzierten. Bei zweifacher Impfung überlebten 100 Prozent der Tiere. Auch bei Mäusen mit Leberfibrose, die zur Risikogruppe für Leberkrebs gehören, wirkte der Impfstoff. „Wir können damit Zellen im Vorstadium erkennen, die sich zu Tumoren formen könnten, und sie frühzeitig beseitigen“, sagt Erstautorin und Doktorandin Inga Hochnadel, die unter der Leitung von Yevsa forscht.

Impfstoff basiert auf Bakterien

Besteht bereits ein Tumor, ist die Impfung allein nicht so wirksam. In Kombination mit einer Antikörpertherapie, die standardmäßig zur Behandlung von Leberkrebspatienten eingesetzt wird, verlängerte die Impfung aber das Überleben der Mäuse auch in fortgeschrittenem Krankheitsstadium. „Das macht uns allen große Hoffnung für solch eine Kombinationstherapie in der Klinik“, sagt Mit-Erstautorin Lisa Hönicke.

Der neue Impfstoff basiert auf Listerien. Das sind Bakterien, die die Krankheit Listeriose verursachen können, in diesem Fall aber keine Infektion auslösen. „Die Tumorentwicklung bei Mäusen verläuft ähnlich wie bei uns Menschen“, sagt Tetyana Yevsa. Die Erkenntnisse aus der Studie sind deshalb grundsätzlich auf Leberkrebspatienten übertragbar. Sie müssen aber durch klinische Studien an Menschen überprüft werden.

Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Oncogene veröffentlicht. Für die Studie kooperierten Wissenschaftler von MHH, HZI sowie des Pathologie-Instituts des Universitätsklinikums Heidelberg. Die Forsche haben sich jetzt auf zwei Leberkrebsarten konzentriert, das hepatozelluläre Karzinom und das Cholangiokarzinom. Bei beiden steigt die Zahl der Neuerkrankungen.

Von Bärbel Hilbig