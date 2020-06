Hannover

Die Tübinger Firma Curevac testet ihren potenziellen Impfstoff gegen das Coronavirus auch an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Das Clinical Research Center der MHH ( CRC) sucht dafür rund 40 Testpersonen aus der Region Hannover. Der Aufruf, auf den sich Freiwillige bewerben können, soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Die erstens Tests sollen noch im Juni beginnen und laufen nicht nur an der MHH, sondern auch am Institut für Tropenmedizin in Tübingen, dem Universitätsklinikum Gent und dem Tropeninstitut des Universitätsklinikums München. Als Testpersonen werden insgesamt 168 gesunde Freiwillige im Alter von 18 bis 60 Jahren gesucht, von denen 144 den Impfstoff erhalten und 24 einen Placebo.

Anzeige

Zunächst geht es um Verträglichkeit

Ende April hatte bereits das Mainzer Unternehmen Biontech als erste Firma in Deutschland die Genehmigung erhalten, seinen Corona-Wirkstoff an Menschen zu testen. Die deutsche Zulassungsbehörde Paul-Ehrlich-Institut und die belgische Federal Agency for Medicines and Health Products haben Curevac am Dienstag ebenfalls eine entsprechende Genehmigung erteilt. Bei der klinischen Studie in Phase 1 geht es vorrangig darum, die Sicherheit und Verträglichkeit des zuvor an Mäusen erprobten Wirkstoffs am Menschen zu überprüfen. Bei den Freiwilligen werden drei verschiedene Dosierungsvarianten getestet.

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir rechnen jederzeit mit dem Start“, berichtet Professor Christoph Schindler, der die klinische Studie in Hannover leitet. Für die Suche nach freiwilligen Testpersonen startet das CRC einen Aufruf an die Bevölkerung, der wie die gesamten Studienbedingungen zuvor von der MHH-Ethikkommission geprüft wird. „Wir schreiben auch Menschen an, die bereits bei uns an Studien teilgenommen haben“, sagt Schindler. Die Teilnehmer werden über mögliche Risiken aufgeklärt. „Es müssen Menschen mit sehr gutem Gesundheitszustand sein, die möglichst repräsentativ für die Bevölkerung sind.“

Zweite Testphase im Herbst

Curevac rechnet im Frühherbst mit aussagekräftigen Daten aus der Phase 1, die insgesamt auf 15 Monate ausgelegt ist. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, beginnt aber bereits im Herbst die klinische Studie Phase 2. Dabei überprüfen die Forscher, ob der Impfstoff bei Menschen eine ausreichend gute Immunantwort gegen das neue Virus SARS-CoV-2 auslöst, sodass eine Impfung tatsächlich schützt. Dafür sind Tests mit 120 älteren Probanden geplant sowie gleichzeitig mit einer Gruppe von 1800 Freiwilligen aus der gesamten Bevölkerung.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek erklärte, das Unternehmen könne vielleicht bereits Anfang nächsten Jahres einen Zulassungsantrag für den Impfstoff stellen, sollten die bis dahin vorliegenden Ergebnisse überzeugen. Frühestens Mitte 2021 könnte der Impfstoff vorliegen.

Weltweit zehn klinische Tests für Impfstoffe

Erst am Montag hatte das Bundeswirtschaftsministerium erklärt, sich mit 300 Millionen Euro am Biopharmazie-Unternehmen Curevac zu beteiligen und rund 23 Prozent der Anteile zu übernehmen. Damit will die Bundesregierung die Firma gegen eine mögliche Übernahme aus dem Ausland absichern.

Bisher laufen weltweit zehn klinische Prüfungen eines Impfstoffs gegen Covid-19. Das US-Unternehmen Moderna und das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca zusammen mit der Universität Oxford strebten die Zulassung eines Impfstoffs noch in diesem Jahr an.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig