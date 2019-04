Hannover

Mehrere Männer haben sich am Sonnabend am Peter-Fechter-Ufer eine wilde Schlägerei geliefert. Dabei gingen sie laut Polizei auch mit einem Hammer und einer Metallstange aufeinander los. Weshalb sich die Kontrahenten überhaupt prügelten, ist laut Ermittlern noch nicht geklärt. Als die Beamten eintrafen, war die eigentliche Prügelei schon vorüber: Die Kontrahenten standen sich nur noch gestikulierend gegenüber. Ein 20-Jähriger lag zudem blutend am Boden, er kam später in ein Krankenhaus.

Blutende Wunde am Kopf

Erste Befragungen führten zumindest zu einer kleinen Aufklärung des Hergangs: Demnach hielt sich die Gruppe gegen 10.30 Uhr am Ihmeufer auf, als ein 44-Jähriger dazugekommen sei. Der Mann habe im Zuge der plötzlich entstandenen Auseinandersetzung „mehrfach mit einem Hammer“ auf einen 20-Jährigen eingeschlagen, sagt Behördensprecher Thorsten Schiewe. „Hierbei fügte er dem Opfer eine blutende Wunde am Kopf zu.“ Ein 18-Jähriger wiederum attackierte den Angreifer daraufhin mit einer Metallstange und verletzte den 44-Jährigen ebenfalls am Schädel.

Opfer zur Beobachtung ins Krankenhaus

Der 20-Jährige wurde zur Behandlung seiner Kopfwunde und zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige hingegen lehnte jegliche medizinische Versorgung ab. Gegen ihn, aber auch gegen den 18-Jährigen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Um mehr über den Tatablauf und den Streitgrund zu erfahren, bitten die Ermittler zudem unter Telefon (0511) 109 39 20 um Zeugenhinweise.

Von pah