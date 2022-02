Hannover

Seit elf Jahren ist Meike Hilbeck Sportschützin in der Region Hannover. Die angehende Immobilienkauffrau möchte gern Bruchmeisterin werden. Im Interview spricht die 23-Jährige über das Image der Schützen und des Sports, Lüttje Lage auf dem Schützenfest und die Aufgaben eines Bruchmeisters.

Ist es wahr, dass Sie Bruchmeisterin werden möchten.

Oh ja, ich möchte sehr gerne Hannovers erste Bruchmeisterin werden. Seit 2019 schon, aber in den vergangenen beiden Jahren konnte ich mich nicht bewerben, pandemiebedingt ist das Fest ja leider ausgefallen.

Was war denn damals der Grund dafür, dass Sie unbedingt Bruchmeisterin werden wollten?

Damals habe ich mich sehr geärgert über eine Entscheidung des Bruchmeister-Collegiums. Es gibt doch diesen traditionellen Rundgang über den Schützenplatz mit den Bruchmeistern, damals hatten sie die amtierende Bürgermeisterin Sabine Tegtmeyer-Dette zunächst ein-, dann aber wieder ausgeladen. Weil nur Männer laut Tradition daran teilnehmen dürften.

Eine Kritik am Amt

Das fanden viele unsäglich.

Das war ein No-Go. Das hat doch nichts mit Tradition zu tun, was da passiert ist. Das war eine Kritik an dem Amt, das Frau Tegtmeyer-Dette bekleidete, als ob eine Frau nicht ausreichend wäre, um dieses Amt auszuführen und im Rahmen dessen auch mit den Bruchmeistern über den Schützenplatz zu gehen. Die Entscheidung werde ich nie verstehen. Aber sie macht mich traurig. Wütend und traurig.

Warum?

Weil ich glaube, dass diese Entscheidung repräsentativ ist für einen Großteil der Schützengemeinschaft in Hannover.

Und warum wollen Sie dann da mitmachen?

Weil mir der Sport am Herzen liegt. Ich bin wirklich gerne Sportschützin, ich finde, das ist ein toller Sport. Meine Eltern waren beide schon im Schützenverein, meine Mutter hat sogar die Jugendlichen trainiert, bekleidete also ein Amt in unserem Heimatverein. Ich selbst habe mit zwölf Jahren begonnen zu trainieren.

Ist das nicht recht spät?

Im Schießsport nicht, jedenfalls damals nicht. Denn erst im Alter von zwölf Jahren durfte man mit Luftgewehr oder Luftpistole schießen. Die Kinder heute dürfen vorher schon mit Lichtpunktgewehren trainieren, die gab es damals aber noch nicht. Darum bin ich eben mit zwölf in den Verein gegangen, so früh wie es ging.

Bislang Männersache: Das Bruchmeisteramt, Quelle: Alexander Körner

Und warum sind Sie dabei geblieben?

Für mich hat Schießen viel mit Meditation zu tun. Wenn ich am Schießstand stehe, muss ich ganz bei mir sein. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren, die Atmung kontrollieren, die Körperspannung auf den Punkt bringen, zur Ruhe kommen. Denn nur, wenn ich alles um mich herum vergesse, kann ich sicher zielen, kann ich erfolgreich schießen. Für mich ist das der beste Weg, herunterzukommen.

Das klingt fast wie Yoga.

Oder (lacht)? Dabei hat der Schießsport in der Wahrnehmung der meisten ein völlig anderes Image. Wenn ich im Freundeskreis von meinem Hobby erzähle, verstehen das viele nicht. Dem Schießsport hängt ein brutales Image an.

Verständnis wecken, Image aufwerten

Wenn ich an den Schießsport denke, denke ich auch ans Schützenfest und automatisch an Alkohol.

Das ist das nächste, genau, auch das Image hängt vielen Schützinnen und Schützen an, sie würden gerne viel trinken.

Dann muss ich noch einmal fragen: Warum wollen Sie da mitmachen? Warum wollen Sie das als Bruchmeisterin repräsentieren?

Ich möchte das Image des Schießsports aufwerten, ich möchte aufklären über mein Hobby, Verständnis wecken. Dadurch vielleicht sogar Nachwuchs motivieren, sich für den Sport zu interessieren. Denn dass da dringend etwas passieren muss, darin sind sich alle einig, nicht umsonst verlieren die Schützenvereine seit Jahren Mitglieder, nicht umsonst fusionieren immer mehr miteinander, weil sie sich sonst überhaupt nicht halten könnten.

Meike Hilbeck möchte das Image des Schießsports aufwerten. Quelle: Nancy Heusel

Und eine Bruchmeisterin könnte da ein erster Impuls sein?

Hoffentlich!

Kritiker sagen, Frauen könnten das Amt nicht übernehmen, weil es zu den Aufgaben der Bruchmeister gehöre, auf dem Schützenplatz für die Sicherheit zu sorgen.

Das Argument lasse ich nicht gelten. Frauen sind heute auch als Polizistinnen und Soldatinnen tätig, warum sollten sie auf dem Schützenplatz nicht für Ordnung sorgen können? Außerdem zweifele ich an, dass sie das überhaupt müssten. So wie ich das wahrnehme, haben die Bruchmeister nur noch repräsentative Aufgaben, darum gibt die Stadt ja für das Schützenfest jährlich einen sechsstelligen Betrag für das Sicherheitskonzept auf dem Platz aus. Und der geht nicht an die Bruchmeister.

„Lüttje Lage hat nichts mit Schießen zu tun“

Ein anderer Kritikpunkt lautet: Eine Bruchmeisterin könnte während des Schützenausmarschs nicht stundenlang die zehn Kilo schwere Standarte des Bruchmeistercollegiums tragen.

Und das kann jeder Mann? Da sollten mal alle ehrlich sein. Persönlich würde ich mir das allerdings zutrauen, mein Wocheneinkauf wiegt mehr als zehn Kilo.

Und dann gehört das Lüttje-Lage-Trinken noch dazu.

Das finde ich eben nicht. Ich finde, dass den Schützen das Image mit der Trinkerei sehr schadet. Warum müssen die denn Lüttje Lage trinken? Auch nur wegen der Tradition? Anstoßen, feiern, fröhlich sein, meinen Sport repräsentieren kann ich auch ohne Alkohol. Ich behaupte sogar: Besser. Die Lüttje Lage hat nichts mit Schießen zu tun.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht ließe sich das auf Apfelschorle abändern: Oben Saft, unten Wasser.

Ja, zum Beispiel. Das ist aber genau, was ich meine: Der Schützensport hat ein Imageproblem, wenn das nicht gewandelt wird, hat er keine Zukunft. Das gilt auch für das Schützenfest, finde ich: Wo unterscheidet sich das denn vom Oktoberfest, Frühlingsfest oder wie sie alle heißen? Es ist das gleiche Fest mit den gleichen Buden auf dem gleichen Platz, nur die Termine wechseln. Ich fände gut, wenn beim Schützenfest der Sport mehr in den Mittelpunkt gerückt würde. Der liegt mir am Herzen. Und dann wäre es auch ein Schützenfest, das diesen Namen verdiente.

„Ich bin ledig, jawohl, jünger als 35 und unbescholten“

Wie ist das denn mit den anderen Voraussetzungen für den Bruchmeisterinnen-Job? Erfüllen Sie die?

Ich bin ledig, jawohl, jünger als 35 und unbescholten. Der einzige Haken ist, dass ich aktuell für Ronnenberg schieße, also nicht einem hannoverschen Schützenverein angehöre. Das liegt daran, dass ich zuerst in Ihme-Roloven gewohnt habe, als ich nach Hannover gezogen bin. Ich suche aber aktuell einen hannoverschen Schützenverein und würde mich freuen, wenn sich einer bei mir melden und dann auch für das Bruchmeisterinnenamt unterstützen mag. Ich schieße Luftpistole, am Wochenende trete ich bei den Kreismeisterschaften an, ich möchte meinen Titel verteidigen. Vielleicht ist dort ja sogar ein erster Kontakt möglich, darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Denn mein Sport ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Und das möchte ich durch das Bruchmeisterinnenamt beweisen.

Von Verena Koll