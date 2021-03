Hannover

„Das ist die voraussichtlich höchste Palette weit und breit“, sagt Theo Strutz stolz. Gemeint ist der Malkasten in seinem Atelier. Ein beachtlicher Farbberg von rund dreißig Zentimetern türmt sich dort auf. Er zeugt davon, wie viel Zeit der mittlerweile 89-Jährige mit dem Malen in seinem Leben verbracht hat. „Es ist eigentlich unanständig, Paletten nicht abzuwaschen. Das sind sechzig Jahre Einsamkeit“, spielt er auf Anselm Kiefers Werk „20 Jahre Einsamkeit“ an.

Einige seiner Bilder hängen im Hotel und Café seines Sohnes auf den Philippinen. Dieser Farbberg thront jedoch weiterhin in Seelhorst. Quelle: Tim Schaarschmidt

Tremolo macht Malen unmöglich

In seinem kleinen Kelleratelier in Seelhorst zeigt der Hannoveraner einige Werke, die er in diesen sechs Jahrzehnten geschaffen hat. Viele seiner Aquarelle und Ölbilder hat er dort akkurat nebeneinander aufgehängt. Andere lehnen ordentlich an der Wand. Eine durchsichtige Plastikfolie bedeckt den Fußboden. Doch Farbkleckse sind auf ihr nicht zu entdecken. Denn seit längerer Zeit greift er nicht mehr zum Pinsel. Langes Stehen und das Ruhighalten der Werkzeuge fällt ihm schwer. „Von meiner Mutter habe ich das Kunsttalent geerbt, von meinem Vater den Tremolo“, sagt Strutz nüchtern.

Kräftige, bunte Farben dominieren in dem kleinen Abteil. Die vor Energie strotzenden Bilder lassen die Aufmerksamkeit des Betrachters immer wieder von Bild zu Bild wandern. Mittendrin steht Theo Strutz – in rotem Pullover und gelbem Hemd. Auch in seiner Kleidung zeigt sich sein Faible für ein Farbspektakel.

Zeichenblock immer dabei

Doch das war nicht immer sein Stil. Als Jugendlicher im Zweiten Weltkrieg entdeckte er die Malerei für sich. Dabei waren seine ersten Motive weit weniger idyllisch. Als Teenager hielt er die Trümmer der Stadt Hannover in seinen Bildern fest. Düstere, gedeckte Farben dominierten. „Ich hatte immer den Zeichenblock auf dem Gepäckträger dabei, als ich mit dem Rad von Ahlem zur Bismarckschule fuhr“, erzählt er. Ein Bild des neuen Europa-Hauses kaufte ihm Kunstmäzen Bernhard Sprengel für 35 Mark ab.

Das Selbstportrait von Theo Strutz zeigt ihn als 17-Jährigen vor der zerstörten Schlägerstraße im Jahr 1948. Auf den briefmarkengroßen Bildern hat er die Wanzen gemalt, die ihn in seiner Unterkunft gegen Kriegsende piesackten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehrere hundert Werke erschuf er seitdem – und fast ebenso viele Geschichten aus dem Krieg und der Nachkriegszeit kann er erzählen und ist dabei kaum zu bremsen. „Das muss ich Ihnen noch erzählen“, ist einer seiner Sätze, die er gerne wiederholt.

Mediterrane Landschaften

Kathedralen, das Stadtleben und Konzerte waren seine Motive. Am liebsten hielt er allerdings die Landschaften Südeuropas fest. Mit weichen Tarbtupfern fing er die Stimmung von heißen Sommertagen ein. Besonders die Weinregionen taten es ihm an. Ausschweifend erzählt er von den vielen Reisen, die er dorthin unternahm. „Die Weinreben im Elsaß schimmerten rot oder braun. De Farben der Trauben waren wunderschön“, schwärmt er. Oft setzte er sich mitten in die Natur und malte drauf los. Nordeuropa zog ihn hingegen nie an. „In Skandinavien gab es keinen Wein“, scherzt er.

Doch das Malen wurde nie ein Vollzeitjob. Stattdessen arbeitete er vierzig Jahre als Kunstlehrer am hannoverschen Ratsgymnasium. Für seine Schüler nahm er währenddessen regelmäßig an Wettbewerben teil, bei denen es Klassenreisen oder Freifahrtscheine der Bahn zu gewinnen gab. Seinen Konkurrenten ließ er dabei oft keine Chance und heimste einen Preis nach dem anderen ein.

Seine Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Sein „größter Triumph“, wie er selbst sagt, war jedoch ein anderer. In einem neuen Parteilokal von Doris Schröder-Köpf hing die zuständige Dekorateurin ein Bild von ihm über dem Schreibtisch der Politikerin auf. Als er vergeblich auf sein Geld wartete, fuhr er kurzerhand mit einer kleinen Kopie des Werkes zum Haus der Politikerin forderte sein Geld ein. Dank seiner Hartnäckigkeit bewegt er sie dazu, ihr Scheckbuch zu zücken. Als Lehrer hatte er schließlich viel Erfahrung darin, andere zum Handeln zu bewegen.

Dass sein eigenes Tun im Atelier mittlerweile vorbei ist, bekümmert ihn. „Es ist sehr schade, aber ich werde damit gut fertig, weil ich meine Begabung ausreizen konnte. Ich habe das rausgeholt, was in meiner Begabung drin saß.“

Von Inga Schönfeldt