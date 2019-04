Ein 31-jähriger Mann hat am Sonntag in Hannover gleich zweimal ein Kind attackiert. Zunächst spuckte er der Elfjährigen ins Gesicht, dann folgte er ihr und schlug dem Mädchen in einer Bäckerei ins Gesicht. Der Mann konnte zwar zunächst fliehen, aber die Polizei fasste den Verdächtigen wenig später.