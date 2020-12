Hannover

Die Polizei hat eine Cannabisplantage in Hannover-Bothfeld ausgehoben. Die Beamten entdeckten am Wochenende 30 professionell in Zelten angebaute Hanfpflanzen in der Souterrain-Wohnung eines 34-Jährigen. Zuvor hatten Nachbarn Marihuana-Geruch bemerkt. Unmittelbar vor dem Fund hatte der Mann noch vergeblich versucht, die Ermittler an der Tür auf eine falsche Fährte zu locken.

Laut Nachbarn habe es im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Straße Meierwiesen schon mehrfach nach Gras gerochen. Als die Beamten am Freitag gegen 19.40 Uhr beim 34-Jährigen nachfragten, räumte er noch im Hausflur ein, einen Joint geraucht zu haben. „Weitere geringe Mengen Betäubungsmittel befänden sich in seinem Auto“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz.

Gesamtlage macht Polizisten stutzig

Offenbar wollte der Verdächtige die Beamten so von seiner Wohnung weglocken. Doch im Wagen entdeckten die Polizisten nicht nur 21,6 Gramm Marihuana, sondern auch eine Lektüre zum Cannabisanbau. „Das und der starke Geruch ließen die Beamten vermuten, dass da noch mehr sein muss“, sagt Niemetz. Also besorgten die Polizisten sich einen Durchsuchungsbeschluss für die Souterrain-Wohnung.

Und tatsächlich: In zwei Zimmern standen große Pflanzzelte. Eines maß vier mal drei Meter und wies eine Höhe von zwei Metern auf. Niemetz: „Es war mit einer professionellen Abluftanlage, Beleuchtung und einem Bewässerungssystem ausgestattet.“ Darin befanden sich 25 Pflanzen in voller Blüte, die potenzielle Ernte wird auf zwei Kilogramm Marihuana geschätzt. Im zweiten Zelt standen fünf junge Hanfpflanzen. Auch weitere Utensilien wie eine Feinwaage stellte die Polizei sicher.

34-Jähriger vorläufig festgenommen

Die Polizisten nahmen den 34-Jährige vorübergehend fest. Nun ermitteln die Beamten wegen illegalen Cannabis-Anbaus und Drogenhandels. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen konnte der Verdächtige vorerst wieder gehen.

Von Peer Hellerling