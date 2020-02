Ein Mann ist bereits am Montag in Hannover bei Rot über eine Straße gegangen, eine 38-jährige Autofahrerin konnte gerade noch bremsen. Doch der unbekannte Hundebesitzer entschuldigte sich nicht, im Gegenteil: Er schlug stattdessen so heftig gegen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs, dass sie zerbrach. Nun sucht die Polizei Zeugen.