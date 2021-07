Hannover

Mitten in Hannover ist am Sonnabend ein 33-jähriger Mann auf einen Baum geklettert. Seine Aktion nahe dem Steintor löste einen größeren Feuerwehreinsatz aus, die Retter bliesen sogar riesige Sprungkissen auf. Auch die Stadtbahnlinien 10 und 17 fuhren 90 Minuten lang nicht, weil der Mann der Oberleitung gefährlich nah kam. Das teilte die Polizei am Sonntag auf HAZ-Anfrage mit.

„Zeugen meldeten uns, der 33-Jährige habe mitten auf der Kurt-Schumacher-Straße gelegen“, sagt Sprecher Michael Bertram. Als die Polizei anrückte, entdeckte sie ihn nur noch schlafend auf dem Bürgersteig. Aber kurz darauf – etwa gegen 10.30 Uhr – lag der Mann schon wieder auf der Fahrbahn. Dieses Mal entdeckte ihn eine Rettungswagenbesatzung und verständigte die Polizei erneut, da der 33-Jährige aggressiv auf die Helfer reagiert habe.

Feuerwehr breitet Sprungkissen aus

Als die Beamten dem geistig verwirrten Mann einen Platzverweis aussprachen, verließ der 33-Jährige das Gebiet aber nicht. „Er kletterte stattdessen einen mehr als sechs Meter hohen Baum hinauf“, sagt Bertram. Dort blieb der Mann und lehnte es vehement ab, wieder herunter zu kommen. Also rückte auch die Feuerwehr an und breitete mehrere Sprungkissen rund um den Stamm aus. Die sollten verhindern, dass der 33-Jährige sich bei einem Sturz verletzt.

Weiteres Problem: Da der Baum relativ dicht zur Oberleitung der Stadtbahn steht, wurde der Verkehr auf den Linien 10 und 17 unterbrochen. „Dadurch sollte ausgeschlossen werden, dass der Mann unter Umständen einen Stromschlag erleidet“, sagt Bertram. Erst gegen 12 Uhr habe der 33-Jährige nach langen Gesprächen dazu bewegt werden können, den Baum wieder hinab zu steigen. Er blieb unverletzt.

In Psychiatrie zwangseingewiesen

Allerdings sei der 33-Jährige laut Bertram noch am Sonnabend in eine Psychiatrie zwangseingewiesen worden. Gleichzeitig wird wegen Beleidigung und Verstoßes gegen den Platzverweis gegen ihn ermittelt. Außerdem werfen die Beamten dem Kletterer Sachbeschädigung vor – weil er bei seiner Aktion mehrere Äste abgebrochen hatte.

Von Peer Hellerling