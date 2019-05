Hannover

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung gegen einen 28 Jahre alten Mann, weil dieser am späten Sonnabend in Hannover-Bothfeld mit einer Machete auf offener Straße einen 48-Jährigen attackiert haben soll. Das Opfer konnte die Schläge jedoch abwehren. Erst ein couragierter Busfahrer ging laut Polizei dazwischen, beendete die Attacke und hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Möglicherweise war ein Beziehungsstreit Grund für die Auseinandersetzung.

Der Vorfall geschah gegen 23 Uhr auf der Langenforther Straße an der Ecke zum Alten Gehäge. Laut Polizeisprecher Philipp Hasse musste dort der 28-Jährige mit seinem Nissan Murano verkehrsbedingt halten, an Bord saß auch eine 36-jährige Frau – die Noch-Ehefrau des späteren Opfers. Die Verheirateten leben getrennt in Hannover, der junge Mann kommt aus Hameln. Der 48-Jährige stoppte mit seinem VW Golf direkt hinter den beiden, „er scheint die anderen verfolgt zu haben“, sagt Hasse. Beide Männer seien sofort mitten auf der Kreuzung aus ihren Wagen ausgestiegen und der 28-Jährige „ging sogleich mit einer Machete auf seinen Kontrahenten los“. Die Hiebe trafen den 48-Jährigen aber nicht, dieser konnte immer rechtzeitig ausweichen und wurde nur leicht verletzt.

Busfahrer schreitet ein

Während des brutalen Beziehungsstreits kam ein 31-jähriger Busfahrer vorbei, der dem Opfer umgehend zu Hilfe kam. „Er konnte dem Angreifer die Machete abnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden festhalten“, sagt Hasse. Der junge Mann habe demnach keine weitere Gegenwehr geleistet. Trotz der Courage bezeichnet der Polizeisprecher das Einschreiten des Busfahrers als „sehr gefährlich“. Die Einsatzkräfte konnten den 28-Jährigen schließlich festnehmen, gegen ihn wird jetzt wegen versuchter Tötung ermittelt. „Er soll noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden“, sagt Hasse. Dieser entscheidet dann, ob der 48-Jährige in Untersuchungshaft muss. Der Verdächtige stand während des Übergriffs nach jetzigem Stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Polizei sucht Zeugen

Gleichzeitig erbittet die Polizei noch Zeugenhinweise. Menschen, die am Sonnabend während der Machetenattacke am Streit vorbeikamen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Telefonnummer lautet (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling