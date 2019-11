Die Polizei Hannover sucht einen Mann, der am Dienstagabend eine 71-Jährige in Oberricklingen überfallen hat. Der Unbekannte rammte die Seniorin mit einem Fahrrad, anschließend entriss er ihr die Handtasche. Die Frau erlitt durch den Überfall an der Göttinger Chaussee leichte Verletzungen.