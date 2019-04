Hannover

Im Wohnkomplex am Canarisweg in Mühlenberg ist am Karsonnabend gegen 17.15 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern völlig eskaliert: Nach Angaben der Polizei griff dabei ein 33-Jähriger mit einer Küchenschere seinen 27-jährigen Kontrahenten an und stach ihm in den Rücken. „Danach zog er eine Schreckschusspistole und bedrohte das Opfer und einen Zeugen“, sagt Polizeisprecherin Isabel Christian. Der 33-Jährige soll demnach gesagt haben, den 27-Jährigen töten zu wollen.

Angreifer in Untersuchungshaft

Der Angreifer sei zwar nicht alkoholisiert gewesen, aber möglicherweise stand er unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss. „Die Ermittlungen dauern noch an“, sagt Christian. Der 33-Jährige konnte nach dem Angriff von der Polizei noch in der Wohnung festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kam der Mann noch am Osterwochenende in Untersuchungshaft.

Von pah