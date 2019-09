Hannover

Zivilcourage in der Innenstadt: Ein 25-jähriger Mann hat am Montagnachmittag einen Ladendieb festgehalten, der mit einem Komplizen aus der Kaufhof-Filiale an der Schillerstraße fliehen wollte. Der Verdächtige setzte sich zwar zur Wehr, doch dem Passanten gelang es, den mutmaßlichen Täter festzuhalten, bis die Polizei kam. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen fest. Die Beute konnte sichergestellt werden, die Suche nach seinem Mittäter dauert aber noch an.

Zeuge springt von E-Scooter

Nach eigenen Angaben hatte der Passant gegen 17 Uhr gesehen, wie die beiden Ladendiebe aus dem Kaufhaus gerannt kamen. „Ich bin von meinem E-Scooter gesprungen, und es gab eine Auseinandersetzung“, sagt der 25-Jährige der HAZ. „Aber ich konnte einen der beiden überwältigen.“ Den einen Verdächtigen hielt er fest, der Komplize dagegen konnte davonlaufen.

Die Beamten bestätigen den Vorfall auf Anfrage. „Der Verdächtige hatte noch versucht, sich zu wehren, daraufhin ist er zu Boden gegangen“, sagt Sprecherin Antje Heilmann. Der 35-Jährige trug noch die Beute bei sich. Mit seinem Komplizen hatte er versucht, zwei Flaschen Parfüm im Wert von 180 Euro zu stehlen. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls, der Verdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Um den Mittäter ausfindig zu machen, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Der Gesuchte ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat dunkle Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug der Mann einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose und grüne Jacke sowie eine Baseballmütze. Außerdem hatte er einen grauen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109 28 15 entgegen.

