Hannover

Der Mann mit den weißen Haaren steht so souverän vor dem Altar, als habe er immer schon dort gestanden. Die Marktkirche ist ausgebucht. Pandemiebedingt dürfen nur 150 Menschen hier sein, sonst wären noch viel mehr gekommen, um den ersten Gottesdienst von Marc Blessing mitzuerleben. Applaus brandet auf, als Reinhard Scheibe, der Vorsitzende des Kirchenvorstands, den Pastor in der Marktkirche begrüßt.

Ausgebucht: Rund 150 Menschen erleben Blessings Aufstellungsgottesdienst in der Marktkirche, weitere verfolgen ihn im Livestream. Quelle: Samantha Franson

Im Oktober soll Blessing die Stelle von Hanna Kreisel-Liebermann übernehmen, die nach 17 Jahren als Marktkirchenpastorin in den Ruhestand geht. Er ist der einzig verbliebene Kandidat. Der 53-jährige war in den vergangenen zwölf Jahren als Auslandspfarrer an der deutschsprachigen lutherischen Gemeinde in Genf tätig. Seine Frau Karin, die ebenfalls Theologin ist, stammt aus Hannover, das Paar hat fünf Kinder.

Marc Blessing soll Nachfolger von Hanna Kreisel-Liebermann werden, die als Marktkirchenpastorin in den Ruhestand geht. Quelle: Samantha Franson

Theologische Visitenkarte

Die Schola des Bach-Chors intoniert feierlich eine Motette, ehe Blessing seine erste Predigt hier hält. Die Marktkirche ist seit Jahrhunderten ein spiritueller Hotspot der Stadt; wer hier auf der Kanzel steht, gibt dem protestantischen Hannover ein Gesicht. Und so eine Aufstellungspredigt ist auch eine theologische Visitenkarte; ein Pastor präsentiert dabei seine Positionen, seine Rhetorik, seinen Stil.

Theologisch dicht: Marc Blessing bei seiner Aufstellungspredigt. Quelle: Samantha Franson

Marc Blessing predigt über die leidenschaftlichen Gebete des Propheten Daniel. Er bleibt eng am Bibeltext. Politisch wird er eher am Rande, wenn er kurze Bezüge in die Gegenwart schlägt. Dann erwähnt er die Obdachlosen, die Kranken, die Jugendlichen, die unter der aktuellen Krise leiden. Beten heiße, sich nicht damit abzufinden, wie die Welt ist, sagt er: „Beten heißt, übers Unrecht schreien.“ Seine Predigt ist durchaus fromm, sie ist intellektuell und theologisch dicht. Auf emotionale Überwältigung setzt der gebürtige Schwabe nicht.

Feierliche Klänge: Die Bach-Schola gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit. Quelle: Samantha Franson

Die meisten Gläubigen zeigen sich angetan von Blessings Art. „Er stellt nicht seine eigene Person in den Vordergrund“, lobt eine Südstädterin nach dem Gottesdienst. „Der Pastor wirkt sympathisch, mich hat er angesprochen“, sagt Angela Wingerath, die mit ihrem Sohn Immanuel aus der List gekommen ist. Eine 79-jährige Dame moniert allerdings, dass Blessing zu schnell gesprochen habe.

Einsprüche sind möglich

Da die Stadt seit dem Jahr 1574 das sogenannte Patronat über die Marktkriche hat, darf sie bei Stellenbesetzungen ein Wörtchen mitreden. Verwaltungsausschuss und Rat haben Blessing bereits ihren Segen gegeben. „Ich freue mich auf die Fortsetzung der langen und guten Zusammenarbeit mit der Marktkirche“, sagt Stadträtin Konstanze Beckedorf als Patronatsvertreterin. Auch Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes freut sich auf Blessing – die beiden Theologen kennen sich schon seit gemeinsamen Studententagen in Bethel.

„Der Pastor wirkt sympathisch“: Marc Blessing bekam nach seiner Aufstellungspredigt Lob von Gläubigen. Quelle: Samantha Franson

Gemeindemitglieder können nun bis zum 15. Mai schriftlich begründete Einsprüche gegen den Pastor beim Kirchenvorstand einreichen. Wenn mindestens 20 Schreiben dort eingehen, wird seine Wahl aufgehoben. Aber als sehr wahrscheinlich gilt das nicht.

In den kommenden Tagen wird eine Aufzeichnung des Gottesdienstes auf der Website www.marktkirche-hannover.de zu erleben sein.

Von Simon Benne