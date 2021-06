Hannover

Der Plan der Stadt Hannover, mehrere Straßen in der Innenstadt für den Autoverkehr vorübergehend zu sperren, um dort „Experimentierräume“ einzurichten, findet ein geteiltes Echo. Der Wegfall etlicher Parkplätze hinter der Markthalle auf dem Koebelinger Markt erzeugt Unmut bei Händlern. Zudem hat das Vorgehen der Stadt zu Konflikten innerhalb des Mehrheitsbündnisses im Rat geführt. SPD und FDP ärgern sich über den „Alleingang“ der Stadt, die Grünen stärken Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Rücken.

100 Parkplätze entfallen für vier Wochen

Auf dem Koebelinger Markt ist derzeit Raum für mehr als 100 Parkplätze. Die Stadt will den Platz vom 5. Juli bis zum 1. August für Autos zu sperren. Das gilt auch für die angrenzende Marktstraße. Auf dem Platz soll zunächst ein buntes Programm starten mit Kulturdarbietungen, Spiel- und Bewegungsangeboten. Später sind die Hannoveraner eingeladen, auf dem Platz eigene Ideen umzusetzen.

Beim Verwalter der Markthalle, Gerhard Schacht, kommt die Initiative weniger gut an. „Die Menschen, die in der Stadt einkaufen und auch die Markthalle aufsuchen, parken auf dem Koebelinger Markt“, sagt Schacht. Für die Standbetreiber in der Markthalle rechnet er mit Umsatzeinbußen, wenn der Parkplatz für fast einen Monat entfällt. „Ich frage mich auch, wie die Stadt die Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren kompensieren will“, sagt Schacht. Der gastronomische Betrieb in der Markthalle ist nach dem monatelangen Corona-Lockdown wieder angelaufen.

Rückendeckung von Architektenbund

Rückendeckung für den Plan der Stadtverwaltung kommt vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Hannover (BDA). „Ausprobieren und Experimentieren, mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, wird uns undogmatisch und schnell Erkenntnisse zu Zukunftsfragen der Innenstadt liefern“, sagt BDA-Vorstandsvorsitzende Dilek Ruf.

Ratsbündnis vor Zerreißprobe

Einen Keil hat das Vorhaben inzwischen in das Ratsbündnis aus SPD, Grünen und FDP getrieben. SPD und FDP halten mindestens den Zeitpunkt für die Straßensperrungen für verfehlt. Nach der Corona-Krise und dem Lockdown müsse sich der Handel zunächst erholen, bevor Experimente gewagt werden, argumentieren sie. Zudem monieren Sozialdemokraten und Liberale, dass sie von der Stadtverwaltung schlecht informiert worden seien. Dass neben der Schmiedestraße auch der Koebelinger Markt gesperrt wird, sei nicht klar genug kommuniziert worden.

Nach Informationen der HAZ halten SPD und FDP in den kommenden Tagen Rücksprache mit ihren jeweiligen Parteigremien und denken über das weitere Vorgehen nach. Stoppen könnten SPD und FDP die Pläne der Stadt nur durch einen gemeinsamen Antrag – aber der braucht eine Mehrheit, möglicherweise mithilfe der CDU, die sich ebenfalls kritisch äußerte. Sollte es so weit kommen, wäre das Ratsbündnis zerbrochen.

Grüne: Gelebte Bürgerbeteiligung

Die Grünen unterstützen das Vorgehen von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Dass die Stadt experimentiert und zusammen mit der Bevölkerung Räume anders nutzt, sei gelebte Bürgerbeteiligung, sagt Hannovers Grünen-Chefin Greta Garlichs. „Wer hier dagegen tönt, hat offenbar Angst vor dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und schließt jede Veränderung aus“. meint die Grünen-Chefin.

Von Andreas Schinkel