Hannover

Der Turm hätte eigentlich noch ein bisschen hübscher werden sollen. Und höher. Und repräsentativer. Eigentlich war geplant, ihm einen schmucken Helm aufzusetzen. Bis zu 120 Meter wäre die Marktkirche damit hoch geworden. Doch das Geld war schon im Mittelalter knapp, und darum wurde nichts daraus. In einer alten Chronik heißt es, „die Bauleuthe seind müde und im Säckel kranck geworden und haben den Thurm an seinen vier Giebeln und Archen, best, wie sie gekunnt, zugedecket“. Vor dem Jahr 1500 muss das gewesen sein. So gesehen ist der Marktkirchenturm, der (inklusive Wetterhahn) 98 Meter misst, bis heute unvollendet.

Ein Standardwerk: "Die Marktkirche Hannover" ist im Lukas Verlag erschienen, hat 351 Seiten und kostet 29,80 Euro. Quelle: Verlag

Episoden wie diese finden sich zuhauf in dem jetzt erschienenen Buch „Die Marktkirche Hannover – St. Georgii et Jacobi im Spiegel der Zeiten““ (Lukas Verlag. 351 Seiten, 29,80 Euro). Der opulente Band, gesponsert unter anderem von Klosterkammer, Rossmann und VGH-Stiftung, darf schon jetzt als neues Standardwerk über Hannovers Hauptkirche gelten.

Wissensprojekt Marktkirche Das Buch „Die Marktkirche Hannover“ wird am 5. Februar, 17 Uhr, bei einer Digital-Zoomkonferenz vorgestellt. Dafür ist vorab eine Anmeldung unter projektmkh@fn.de nötig. Die Buchvorstellung ist Teil des umfangreichen Projekts „Wissensvermittlung Marktkirche“, bei dem die Gemeinde ihr Gotteshaus in den Fokus rückt. So gibt es am 13. März von 10 Uhr an eine Tagung mit den Autoren im Hanns-Lilje-Haus, Knochenhauerstraße 33. Diese wird auch als Zoom-Stream (Anmeldung: projektmkh@fn.de) präsentiert. Einen Entdeckertag für Kinder und Jugendliche gibt es am 20. Februar digital, später soll die Tour durch die Marktkirche live nachgeholt werden. Mehr Informationen zum Wissensprojekt gibt es unter www.projektmkh.de

Sie ist die Initiatorin des Projekts "Wissensvermittlung Marktkirche": Kirchenvorsteherin Ulrike Volkhardt. Quelle: Sabine Dörfel

Alter Fotoschatz entdeckt

Ein Autorenteam aus namhaften Experten hat im Rahmen eines großen wissenschaftlichen Projekts alte Quellen neu durchforstet – und in Aufsätzen spannende Erkenntnisse ausgebreitet. Ein echter Schatz sind auch die zahlreichen historischen Fotos des Buches: Kirchenvorsteherin Ulrike Volkhardt, die Herausgeberin des Bandes, hatte rechtzeitig vor der Veröffentlichung in einem entlegenen Winkel des Gemeindebüros einen verstaubten Karton mit alten Aufnahmen besonders vom Wiederaufbau nach dem Krieg entdeckt.

In hoher Position: Arbeiter beim Wiederaufbau des Dachstuhls um 1949. Quelle: Gemeindearchiv

Ein romanischer Vorgängerbau der Marktkirche wurde 1238 erstmals urkundlich erwähnt. Dass dieser durch ein größeres gotisches Gotteshaus ersetzt werden konnte, ist auch dem mittelalterlichen Ablasswesen zu danken: Mit einem Ablassbrief vom Juni 1319 konnten sich Gläubige eine Portion Seelenheil erkaufen, wenn sie zum Bau der Kirche ihr Scherflein beisteuerten. Im Jahr 1342 ist in einem Testament erstmals von der „ecclesia sanctorum Jacobi et Georgii“ die Rede, der Kirche St. Jakobs und St. Georgs.

Lichterglanz: Die Marktkirche Weihnachten 1938. Quelle: Gemeindearchiv

Anders als Aegidien- und Kreuzkirche wurde die Marktkirche vor allem aus Backsteinen erbaut; vielleicht um ein Zeichen der Verbundenheit mit der Hanse zu setzen.

Neugotischer Glanz: Blick auf die Orgel der Marktkirche um 1855. Quelle: Gemeindearchiv

Bau dank Ablassbriefen

Seither hat die Kirche ihre Gestalt immer wieder verändert: Nach barocken Ausschmückungen wurde sie um 1852 wieder gotisiert. Später waren dem Architekten Dieter Oesterlen die überladenen Innenausbauten ein Gräuel. Er machte beim Wiederaufbau nach dem Krieg den Backstein sichtbar, um „diesen Hallenraum der Spätgotik in seiner schmucklosen Großartigkeit wieder herzustellen“.

Ein Bild der Verwüstung: Blick in die Marktkirche nach den Zerstörungen des Krieges. Quelle: Gemeindearchiv

Indirekt befand Oesterlen, dass die Zerstörungen auch ihr Gutes gehabt hätten - schließlich habe die Kirche dadurch die „ihr 1852 verpassten unangenehmen Zutaten abgeschüttelt“. Ein Lordsiegelbewahrer des Status Quo war Oesterlen, dessen Stiefsohn derzeit gegen den Einbau eines neuen Fensters ankämpft, jedenfalls nicht.

Wo Bach junior Orgel spielte

Über Jahrhunderte hat sich in der Kirche das Leben der Stadt gespiegelt. Die Reformation hatte hier – mit einem fast vergessenen Bildersturm – ebenso ihr Zentrum wie das soziale Engagement von Kirchenmännern im 19. Jahrhundert. Die nationalsozialistischen Deutschen Christen hängten Hakenkreuzflaggen in den Altarraum. Die würdevolle Amtseinführung des charismatischen Landesbischofs Hanns Lilje in der Kirchenruine war 1947 ein Hoffnungszeichen. Und später glänzte hier Margot Käßmann bei Talkrunden.

Die Marktkirche vom Süden: Kupferstich aus dem Jahr 1826. Quelle: Privat

In dem Buch erfahren auch Kenner der Materie noch Neues über Orgeln oder Glocken der Marktkirche, über ihre Inschriften, ihre Ausstattung und über die Pastoren und Glöckner, die hier einst wirkten.

So hat die Musikprofessorin Ulrike Volkhardt aufgetan, dass kein Geringerer als Johann Sebastian Bachs Sohn Wilhelm Friedemann Bach an einem Dienstagnachmittag im Dezember 1773 ein Konzert in der Marktkirche gab.

Beim Wiederaufbau: Glocken im Kirchenschiff im Sommer 1947. Quelle: Gemeindearchiv

Das Vertrauen der Kirchenoberen in den Musikus war offenbar nicht sonderlich groß. Denn vorsorglich instruierten sie den eigentlichen Organisten, „dahin zu sehen und Obacht zu haben, daß das Orgelwerck mit gehöriger Behutsamkeit und nicht über die Gebühr angegriffen werde“.

Fünf Dinge, die Sie noch nicht über die Marktkirche wussten Die schwerste Glocke: Von den elf Glocken der Marktkirche ist die 1960 gegossene Christus- und Friedensglocke mit 10.360 Kilogramm die schwerste. Die älteste aber ist die Georgenglocke von 1653, die ursprünglich in der Kreuzkirche hing. Die älteste Inschrift: Im mittleren Chorfenster wird die Mauritiuslegende dargestellt. In der um 1420 entstandenen Glasmalerei findet sich der Schriftzug „sanctus mauricius bekerde den heyden“. Dies ist die älteste deutschsprachige Inschrift in Hannover .

Im mittleren Chorfenster wird die Mauritiuslegende dargestellt. In der um 1420 entstandenen Glasmalerei findet sich der Schriftzug „sanctus mauricius bekerde den heyden“. Dies ist die älteste deutschsprachige Inschrift in . Die Frau an Luthers Seite: Das 1900 enthüllte Luther-Denkmal von Carl Dopmeyer flankierten ursprünglich zwei weitere Figuren: die Reformationsfürsten Elisabeth von Calenberg und deren Sohn, Ernst der Bekenner. Beide wurden 1941 eingeschmolzen; Luther wurde 1952 wieder aufgestellt. Der letzte Türmer: Die Turmgeschosse oberhalb des Glockenstuhls unterstanden früher der Stadtverwaltung. Von hier aus meldeten Türmer mögliche Brände . Der letzte Türmer, Friedrich Schwarze , war hier bis 1907 tätig. Dann endete der 1388 eingerichtete Wachdienst.

Die Turmgeschosse oberhalb des Glockenstuhls unterstanden früher der Stadtverwaltung. Von hier aus meldeten Türmer mögliche . Der letzte Türmer, , war hier bis 1907 tätig. Dann endete der 1388 eingerichtete Wachdienst. Das Pentagramm: Die vermeintlich magischen Zeichen am Turm sind verbreitete christliche Symbole. Der fünfzackige Stern, das Pentagramm, steht für die fünf Wundmale Christi. Das sechszackige Hexagramm verkörpert die Verbundenheit Gottes mit den Menschen.

Von Simon Benne