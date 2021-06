Hannover

Die Marktkirchengemeinde in Hannover stellt obdachlosen Menschen am Freitag kostenlos Mineralwasser zur Verfügung. Der Grund: Die hohen Temperaturen in Hannover – dem Deutschen Wetterdienst zufolge wird an diesem Tag die 30-Grad-Grenze zum Teil deutlich überschritten. Besonders für wohnungslose Frauen und Männer gilt das als hohe körperliche Belastung. Sie kann, wenn es den Menschen an Rückzugsmöglichkeiten und Schattenplätzen fehlt, sogar lebensgefährlich werden.

„Es ist heiß. Wir bieten einen kühlen Schutzraum und Wasser zu Erfrischung für die Menschen, denen die Hitze am meisten zusetzt“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Die Marktkirche ist täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Mineralwasserflaschen stehen nach Angaben einer Sprecherin am Freitag, 18. Juni, um 13 Uhr bereit – so lange der Vorrat reicht.

Von Jutta