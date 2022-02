Hannover

So fix ging das früher nur in Las Vegas: Die Marktkirche bietet für den 22. 2. 2022 spontan „Candle-Night-Trauungen“ für Kurzentschlossene an. „Ich stelle mir das wunderschön vor“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Die Kirche soll mit Kerzen stimmungsvoll illuminiert sein, es gibt Orgelmusik, die Paare bekommen eine Urkunde. Und in die Kirchenbücher wird die Trauung auch eingetragen.

„Ich stelle mir das wunderschön vor“: Rainer Müller-Brandes ist einer der Pastoren, die am 22. 2. 2022 Paare in der Marktkirche trauen. Quelle: Samantha Franson

Es handelt sich dabei nicht um einen allgemeinen Segnungsgottesdienst, wie viele Gemeinden ihn beispielsweise zum Valentinstag anbieten, sondern um eine echte kirchliche Trauung, betont Pastor Stephan Lackner. Das Angebot richtet sich an solche Paare, die standesamtlich bereits verpartnert oder getraut wurden, aber noch nicht kirchlich geheiratet haben.

Zeremonie dauert etwa 20 Minuten

„Viele haben wegen Corona in den vergangenen Jahren auf eine kirchliche Hochzeit erst einmal verzichtet, manche scheuen sich auch vor einer großen Feier“, sagt Lackner. Andere Paare seien bereits seit Jahren standesamtlich verheiratet und hätten schon immer eine kirchliche Trauung nachholen wollen. An dem symbolträchtigen Datum haben sie dazu nun in der Marktkirche Gelegenheit.

Beliebter Ort fürs Ja-Wort: Der Altar der Marktkirche. Quelle: Rainer Dröse

Es soll dabei nicht einen einzigen großen Gottesdienst mit einer Massentrauung geben. Vielmehr ist für jedes Paar eine individuelle Zeremonie geplant – inklusive Ringtausch und Segen. „Diese soll jeweils rund 20 Minuten dauern“, sagt Lackner. Er ist neben Müller-Brandes und Marktkirchenpastor Marc Blessing einer der drei Pastoren, welche die Trauungen vornehmen.

Die ersten Paare dürfen sich um 18 Uhr das Ja-Wort geben, um 22.22 Uhr soll die letzte Trauung über die Bühne gehen. Auch Gäste seien in der Kirche willkommen. Paare, die sich anmelden, müssen die Heiratsurkunde vom Standesamt und die Personalausweise mitbringen: Wenn keine standesamtliche Ehe oder Lebenspartnerschaft besteht, wird in Deutschland in der Regel auch keine kirchliche Hochzeit durchgeführt. Mindestens einer der Partner muss zudem Mitglied der evangelischen Kirche sein. Und beide müssen Ja zueinander sagen – das ist an diesem Tag nicht anders als sonst.

Das Hochzeitsteam bittet um Anmeldungen unter marktkirche.hannover@evlka.de oder (05 11) 353 68 36.

