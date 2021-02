Hannover

Seit rund einer Woche ist die Marktkirche nachts für Obdachlose geöffnet. Angesichts der anhaltenden Kältewelle verlängern die Gemeinde und das Diakonische Werk das ursprünglich bis zum Sonntag befristete Angebot jetzt bis zum 19. Februar. „Das Angebot wird gut angenommen, und die obdachlosen Menschen sind sehr dankbar“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Marktkirche ist von 18 bis 7.30 Uhr geöffnet

Sozialarbeiter und Ehrenamtliche sind in der Marktkirche präsent, die von 18 Uhr bis 7.30 Uhr geöffnet ist. Mittlerweile sind dort Feldbetten der Malteser aufgestellt. Hilfsbereite brächten dort häufig Kleider und Lebensmittel vorbei, sagt Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann. „Dennoch bleibt es eine Notlösung, und ich bin erleichtert, dass die Volkshochschule tagsüber als Aufenthaltsort geöffnet ist.“

Volkshochschule öffnet von 7.30 bis 18 Uhr

Auch die Volkshochschule an der Burgstraße in der Altstadt verlängert ihr Angebot; dort finden Obachlose zunächst bis zum 20. Februar von 7.30 Uhr bis 18 Uhr eine Unterkunft. „Die Rückmeldungen der Menschen waren sehr positiv“, sagt Sozialdezernentin Sylvia Bruns. „Die Innenstadtlage wurde als großer Vorteil empfunden, zumal die Stadtbahnen temporär ausfielen.“ So war der neu eingerichtete Tagesaufenthalt in Ahlem für viele Obdachlose kaum zu erreichen. Auch die katholische Kirche hat ihre neue Wärmestube nahe der Baslika St. Clemens durchgehend geöffnet.

