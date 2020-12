Hannover

Seit den Nanas wurde in Hannover über kein Kunstwerk mehr so kontrovers diskutiert; die Debatte polarisierte die Stadtgesellschaft. Jetzt hat das Landgericht Hannover im Streit um das Buntglasfenster des Künstlers Markus Lüpertz, das Altkanzler Gerhard Schröder der Marktkirche schenken will, eine Entscheidung verkündet. Die Gemeinde darf das rund 13 Meter hohe Fenster an der Südseite des Kirchenschiffs installieren.

Der Stiefsohn des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen, Georg Bissen, hatte gegen den Einbau des sogenannten Reformationsfensters, das neben einer stilisierten Luther-Figur auch fünf dicke Fliegen zeigt, geklagt. Der in Tokio lebende Rechtsanwalt beharrt darauf, dass das rund 150.000 Euro teure Buntglasfenster die Konzeption des Kirchenraums zerstöre, den sein Stiefvater beim Wiederaufbau nach dem Krieg bewusst schlicht gehalten habe.

Viel diskutiert: Im Zentrum des Lüpertz-Entwurfes steht eine weiß gekleidete Luther-Figur, umschwirrt von fünf dicken Fliegen. Quelle: Benne

Die 18. Zivilkammer, die auf Urheberrechtsfragen spezialisiert ist, musste in dem Verfahren entscheiden, inwieweit das sogenannte Reformationsfenster das Urheberrecht Oesterlens berührt. Auch nach einem Ortstermin in der Kirche war es zu keiner Einigung der Parteien gekommen.

Bissen hat jetzt die Möglichkeit, binnen eines Monats Berufung einzulegen, dann ginge der Streit vor dem Oberlandesgericht Celle in die nächste Runde. Danach wäre noch eine Revision vor dem Bundesgerichtshof denkbar. Die juristische Auseinandersetzung könnte sich über Jahre hinziehen.

Die Südwand der Marktkirche: Ein Fenster zum Markt hin hat die Gemeinde für den Entwurf von Markus Lüpertz ausgewählt. Quelle: Samantha Franson

Schon im Frühjahr hatte die Glasmanufaktur Derix im hessischen Taunusstein („Päpstliche Hofglasmalerei seit 1908“), die auch schon Verglasungen für die Sixtinische Kapelle in Rom gefertigt hat, damit begonnen, Glasflächen für das Fenster zuzuschneiden. Im Vertrauen auf einen Sieg in dem juristischen Tauziehen hatte die Gemeinde den Auftrag für die Produktion schon einmal erteilt.

