Hannover

Die Marktkirche hat den Einbau des von Altkanzler Gerhard Schröder finanzierten Reformationsfensters auf Eis gelegt. Das hat der Kirchenvorstand am Mittwochabend beschlossen. „Wir setzen den Einbau bis auf weiteres aus“, erklärte Kirchenvorstandsvorsitzender Martin Germeroth hinsichtlich des 150 000 Euro teuren Kunstwerks. Sowohl der Altkanzler als auch der Künstler Markus Lüpertz seien informiert.

In der Kritik: Gerhard Schröder mit dem Künstler Markus Lüpertz (l.) in der Derix-Werkstatt vor dem fertig produzierten Fenster. Quelle: Derix Glasstudios

Das passgenau für die Marktkirche produzierte Fenster, entworfen von dem mit Schröder befreundeten Künstler Markus Lüpertz, ist bereits fertig produziert – die Elemente lagern derzeit bei der hessischen Glasmanufaktur Derix. Es wurde nur deshalb noch nicht eingebaut, weil juristische Streitigkeiten die Installation verzögerten: Erst im vergangenen November hatte das Oberlandesgericht Celle durch einen Vergleich entschieden, dass der Entwurf, der neben einer Luther-Figur auch fünf dicke Fliegen zeigt, installiert werden darf.

Markante Bildsprache: Der Fensterentwurf des Künstlers Markus Lüpertz zeigt unter anderem eine stilisierte Luther-Figur. Quelle: Simon Benne

Schröder hat sich durch seine russlandfreundliche Haltung ins Abseits manövriert: Die Stadt Hannover will ihm die Ehrenbürgerschaft aberkennen, langjährige Mitarbeiter haben gekündigt, Borussia Dortmund hat ihm die Ehrenmitgliedschaft entzogen, sogar ein Parteiausschlussverfahren ist in der SPD auf den Weg gebracht.

Die „Initiative zur Bewahrung und Gestaltung der Marktkirche“, ein von Fenstergegnern gegründeter Verein, machte seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine massiv Front gegen Schröder als Sponsor des Fensters: „Mit der Annahme des Geschenks stellen Sie einen der engsten Unterstützer Putins als einen Wohltäter dar“, schrieb Vereinschef Daniel von dem Knesebeck in einem geharnischten Brief an den Kirchenvorstand.

Bei der Marktkirche ging in der vergangenen Woche zudem eine Flut an Briefen und Anrufen ein. Tenor: Friedensgebete unter einem von Schröder finanzierten Fenster seien nicht vorstellbar. Das Luther-Fenster werde nur noch als Schröder-Fenster wahrgenommen, sagt jemand aus dem Kirchenvorstand – und teils auch als Putin-Fenster oder gleich als „Blutfenster“.

Von Simon Benne