Routiniert lässt er seine Finger über die Tasten gleiten. Klare, helle Töne füllen das Schiff der Markuskirche. Mit 57 Registern und vier Manualen ist die Orgel, die Kantor Martin Dietterle erklingen lässt, ein stattliches Instrument. „Man kann darauf wunderbar Stücke von Bach oder Buxtehude spielen“, sagt der 42-Jährige. Dafür hat die Kirche aber keine Orgel, die für warm raunende Werke beispielsweise von Mendelssohn gut geeignet wäre. Das war nicht immer so – und ein groß angelegtes Projekt soll dies nun ändern.

Romantik mit Raute: Die Orgel von 1906 wurde im Krieg beschädigt. Quelle: Markuskirche

Beim Bau der Markuskirche installierte die Firma Furtwängler und Hammer, die ihre Werkstatt damals In der Steinriede nahe dem Gotteshaus hatte, 1906 auf der Empore eine sogenannte romantische Orgel. Ein Instrument mit warm tönenden, Mendelssohn-tauglichen Klängen. Diese wurde allerdings im Krieg beschädigt. Im Jahr 1958 bekam die Kirche dann eine neue, neobarocke Orgel von der Firma Ott – ein Instrument nach dem Geschmack der Zeit mit hellen, transparenten Farbtönen. Alles Romantische galt als süßlich, kitschig, altmodisch.

Glücklicher Fund: eine alte Orgel

Bald könnten in der Markuskirche aber auch wieder romantische Orgelklänge ertönen: In einem ehemaligen „Knabenerziehungsheim“ bei Hildesheim hat der umtriebige Hemminger Orgelbauer Georg Schloetmann eine originale Furtwängler-und-Hammer-Orgel entdeckt, gebaut ebenfalls im Jahr 1906. „Wir konnten diese erstehen und wollen uns damit jetzt den Original-Klang der ersten Orgel in die Kirche zurückholen“, sagt Dietterle.

Anbau mit Raute: Die Skizze zeigt rechts die geplante Erweiterung der schon bestehenden Hauptorgel. Quelle: Markuskirche

Für ihn schlösse sich damit ein Kreis: „Vor 115 Jahren haben die jetzt entdeckten Pfeifen im Regal der Orgelbaufirma vermutlich neben den Pfeifen unserer ersten Markus-Orgel gelegen“, sagt er.

Geplant ist eine Art Anbau an die derzeitige Hauptorgel: Die alten Pfeifen sollen auf der Empore zu neuen Ehren kommen, den Prospekt soll – in Anlehnung an das Original von 1906 – eine Raute zieren. Gespielt wird die romantische Orgel allerdings vom bereits existierenden Spieltisch der neobarocken Orgel aus, die ebenfalls bestehen bleibt. „Die Empore ist schon statisch vermessen“, sagt Dietterle, „dem Einbau steht nichts im Wege.“ Fast nichts.

Kostenpunkt: Rund 700.000 Euro

Die Gesamtkosten des großen Orgelprojekts liegen nämlich bei rund 700.000 Euro. Aus der Erbschaft einer alten Dame, die die Gemeinde großzügig bedacht hat, sind 200.000 Euro für das Unternehmen bestimmt. Die Landeskirche hat weitere 160.000 Euro zugesagt. „Den Rest müssen wir unter anderem über Pfeifenpatenschaften aufbringen“, sagt Hans Walter. Der 74-Jährige will gemeinsam mit der 21-jährigen Clara Ohnesorge – beide singen hier im Chor – und anderen Helfern Spenden für die Orgel auftreiben.

Sie suchen Paten für Orgelpfeifen: Klara Ohnesorge und Hans Walter. Quelle: Samantha Franson

Die Aktionsgemeinschaft Lister Meile unterstützt das Projekt; in der Adventszeit werden Spendendosen an vielen Ladenkassen stehen. „Momentan ist aber keine gute Zeit, Spenden zu sammeln“, sagt Walter. Viele Firmen seien in der Corona-Krise klamm. Darum sucht die Gemeinde jetzt verstärkt Sponsoren, die symbolische Patenschaften für 914 Orgelpfeifen übernehmen und dafür je nach Pfeifengröße zwischen 50 und 1000 Euro berappen. Rund 30.000 Euro sind auf diese Weise schon zusammengekommen.

Paten für 914 Orgelpfeifen gesucht: Kantor Martin Dietterle mit einem Plan der alten, neuen Orgel. Quelle: Samantha Franson

„Wir hoffen, dass wir im Sommer genug haben, um den offiziellen Auftrag für das Projekt erteilen zu können“, sagt Kantor Dietterle. Es ist sein Traum, die alte, neue Orgel im Advent 2022 einweihen zu können. Dann sollen wieder warme, romantische Töne von der Empore klingen – ganz wie damals, als die Markuskirche noch ein Neubau war.

Informationen zu Pfeifenpatenschaften gibt es unter orgel@apostel-und-markus.de oder unter (0511) 665467.

Von Simon Benne