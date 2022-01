Hannover

Das eingerüstete Bauamt neben dem Neuen Rathaus gilt seit Jahren als Symbol für den Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden – und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Für Reparaturen an der Fassade und für die Miete des Gerüsts will die Stadtverwaltung in den nächsten vier Jahren weitere 655.000 Euro ausgeben. Das geht aus einem bisher nicht öffentlichen Verwaltungspapier hervor, das der HAZ vorliegt. Eine Sanierung erscheine nicht vor 2025 möglich, heißt es in dem Papier. CDU und FDP im Rat sind verärgert. „Das ist ein Armutszeugnis für die Stadt Hannover“, sagt CDU-Baupolitiker Felix Semper. Im Bauausschuss kommende Woche wird die Stadt ihre Pläne der Ratspolitik vorstellen.

Miete für Gerüst summiert sich bereits auf 400.000 Euro

Seit 2015 ist das denkmalgeschützte Gebäude von einem Gerüst umschlossen, weil Fassadenteile herunterzubrechen drohen. Mehr als 400.000 Euro hat das Gerüst bisher an Mietkosten verschlungen. Hinzu kommen regelmäßige Begehungen. Gutachter prüfen, wie sich die Schäden am Gebäude entwickeln. Bis zum Jahr 2025 wird die Stadt deutlich mehr als eine Million Euro ausgegeben haben, um ein marodes Gebäude zu erhalten.

Schäden am Gebäude immer größer

Tatsächlich sind jetzt immer mehr Reparaturarbeiten nötig, weil die Schäden größer werden. „Die Inspektionsergebnisse belegen einen beschleunigten Schadensfortschritt und damit den Bedarf an grundhaften Instandsetzungen“, schreibt die Stadt in ihren Plänen. Feuchtigkeit dringt durch Fugen und Risse ein und schädigt die Gebäudesubstanz. Zukünftig sei ein weiterer deutlicher Anstieg der Schäden zu erwarten, unter anderem auch in der Stahlbetonkonstruktion, heißt es in dem Papier. Klar sei daher auch, dass eine bloße Fassadensanierung nicht ausreiche.

Pläne zur Erneuerung des Bauamts schlummern seit vielen Jahren in der Schublade. Die Stadt hatte mehrere Varianten entwickelt und dabei eine Lösung favorisiert, die 45 Millionen Euro verschlungen hätte. Abriss und Neubau kamen wegen des Denkmalschutzes nicht infrage. Als 2016 immer mehr Flüchtlinge nach Hannover kamen und die Stadt rasch Unterkünfte brauchte, wurde die teure Sanierung zurückgestellt.

Stadt will in diesem Jahr Vorschlag zur Sanierung machen

Jetzt hat die Corona-Krise die städtischen Finanzen in Schieflage gebracht. 2021 ist der Haushalt mit 150 Millionen Euro ins Minus gerutscht. Die ursprünglich veranschlagten Kosten für die Erneuerung des Bauamts dürften sich inzwischen verdoppelt haben. Die gestiegenen Preise für alle Vorleistungen und Materialien rund um Bauen sind ein Grund. Die Chancen auf eine große Investition stehen folglich nicht gut. „Die Verwaltung wird in 2022 einen Vorschlag zum Umgang mit der Sanierung machen“, kündigt die Stadt an.

Kritik aus dem Rat

Die Ratsopposition spart nicht mit Kritik. „Das ist eine Geschichte aus dem Tollhaus“, sagt CDU-Fraktionschef Semper. Letztlich seien Verzögerungen und Kostenexplosionen symptomatisch für das Gebäudemanagement der Stadt Hannover. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke kann zwar nachvollziehen, dass die Stadt die Sanierung angesichts der Flüchtlingskrise zurückstellte. „Aber eine Reparatur immer vor sich herschieben, ist auch keine Lösung“, sagt er. Am Ende verkomme das eingerüstete Bauamt zur Lachnummer.

Von Andreas Schinkel