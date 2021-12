Hannover

Fisch zum Fest – das hat für viele Hannoveraner Tradition. Und wenn das Schuppentier dann noch aus Hannovers Haussee stammt, dann kann Weihnachten kommen. Donnerstag war es wieder so weit: Das Team von Maschseefischer Marco Neumann hatte seinen Verkaufsstand am Nordufer in Position gebracht.

Maschseekarpfen für die Feiertage

Allerdings lässt das Interesse spürbar nach. Ob es an de Corona-Krise liegt oder an der Kälte oder daran, dass das Fischereirecht des Sees an einen Betrieb aus dem Raum Hamburg verpachtet ist – die Nachfrage nimmt von Jahr zu Jahr ab. Weniger als 100 Vorbestellungen gab es in diesem Jahr vor Weihnachten, und Warteschlangen von Spontankäufern bildeten sich auch nicht am Fischwagen.

2,5 Kilo vom Karpfen gilt als die normale Portionsgröße fürs Fest: Felix Stähler am Vorratsbehälter mit Lebendfisch. Foto: Quelle: Samantha Franson

„Für uns gehört ,Karpfen blau‘ zum Fest dazu“, sagt allerdings Kunde Klaus Elvers, der am Vormittag seinen bestellten Fisch abholt. 2,5 Kilo Spiegelkarpfen gibt es, wunschgemäß einige Tage in Frischwasser gehältert (damit er nicht muffig schmeckt) und am Vortag geschlachtet (damit er Frisch ist). Zu Hause wird er fürs Festmahl mit Sahne-Meerrettich-Soße zubereitet, dazu Salzkartoffeln mit Petersilie: „So schmeckt das“, sagt Elvers.

Auch Hech, Zander, Aal und mehr

2,5 Kilogramm vom ausgenommenen Karpfen seien die normale Portionsgröße, sagt Verkäufer Felix Stähler. „Aber Osteuropäer nehmen gerne auch 5-Kilogramm-Karpfen und Asiaten sogar noch größere.“

Wer keinen Karpfen will, bekommt auch Hecht, Barsch, Zander und Aal sowie Schleie aus dem Maschsee und zudem reichlich andere Fischsorten aus der Neumann-Zucht in Moisburg.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möglichst nur mit Vorbestellung

30 frische Lebendkarpfen und einige Hechte hat Verkäufer Stähler trotzdem dabei, für Kundschaft, die das Vorbestellen nicht geschafft hat. Die nächste Gelegenheit zum Kauf von Maschseefisch ist am Donnerstag, 30. Dezember. Erneut bietet der Betrieb um Vorbestellung unter Telefon (0 41 65) 2 16 89 71 oder über die Homepage von Fischzucht Neumann.

Lange Tradition

1962 war das Abfischen des Maschsees im Dezember ein Spektakel, das viele Neugierige anzog. Quelle: Wilhelm Hauschild/Archiv

Vor Jahrzehnten war das Abfischen des Sees mit anschließendem Verkauf ein regelmäßiges Spektakel. Mit großen Netzen fischten die Pächter die Schuppentiere aus dem Wasser, am Ufer wurde fangfrisch geschlachtet. Doch damit ist es seit Jahren vorbei. Angeblich sprechen Hygienevorschriften gegen das Schlachten vor Ort.

Von Conrad von Meding