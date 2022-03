Hannover

Ein aggressiver Maskenverweigerer (57) ist in einem Zug in Hannover durchgedreht und hat einem Schaffner (39) einen massiven Faustschlag im Gesicht versetzt. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Schläger – zusätzlich wird geprüft, ob ein Beförderungsverbot der Deutschen Bahn ausgesprochen werden kann.

Der Täter war am Montag in einem Zug aus Stuttgart unterwegs – ohne vorgeschriebene Corona-Maske. Der Schaffner forderte den Mann während der Fahrt auf, eine Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen. Der 57-Jährige zeigte sich wenig einsichtig und drohte dem Zugbegleiter stattdessen Schläge an.

Täter steigt widerwillig in Hannover aus

Der Schaffner informierte das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn, um den Maskenmuffel in Hannover aus dem Zug entfernen zu lassen. Nur widerwillig stieg der Täter gegen 15.45 Uhr am Hauptbahnhof aus – und versetzte dem Schaffner dabei den Faustschlag ins Gesicht. Der 39-Jährige erlitt eine Prellung.

Bundespolizisten stellten die Identität des Schlägers aus dem Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg) fest. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt. Der Mann ist nach Angaben von Bundespolizeisprecher Kevin Müller im Zusammenhang mit Bahnfahrten „hinreichend polizeibekannt“. Nun wird geprüft, ob er mit einem Beförderungsverbot belegt werden kann und entsprechend nicht mehr mit Zügen der Deutschen Bahn fahren darf.

Von Britta Mahrholz