Gleich am Anfang des Wagens im Regionalzug RE 8 spricht Rouven Hennig eine Frau an. Ihm sei aufgefallen, dass ihre Maske kaputt sei. Tatsächlich hat die ältere Dame das linke Gummiband ihrer Maske umständlich ums Ohr geknotet. „Die hat nur von zu Hause bis zum Bus gereicht“, sagt sie.

An den Ersatz im Koffer komme sie nur schwer ran. „Ansonsten habe ich hier noch eine für Sie“, sagt Hennig und drückt der Frau eine Einmalmaske in die Hand.

Gerhild Kahrs ist froh, dass sie eine Ersatzmaske erhalten hat. Die Maske, die sie trägt, ist kaputtgegangen. Quelle: Alina Stillahn

Hennig ist Mitglied des Präventionsteams der Deutschen Bahn, das nicht nur in misslichen Lagen Masken verteilt, sondern auch dafür sorgen soll, dass alle Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz in den Zügen tragen. Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass Menschen sich weigern, einen Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Erst am Mittwoch eskalierte ein Streit über das Tragen der Maske in der S-Bahn zwischen Lehrte und Hannover. Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, patrouilliert Hennig gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Lange am Donnerstagmorgen entlang der blauen Sitzen der Regionalbahn auf der Fahrt von Hannover nach Bremen.

Im Norden für die Einhaltung der Maskenpflicht zuständig: Matthias Lange und Rouven Hennig gehören zum Präventionsteam, das Fahrgästen auf jeder Fahrt begegnen kann. Quelle: Alina Stillahn

Auch auf dem Gleis und im Bahnhof gilt Maskenpflicht

Die Arbeit der beiden Männer hat jedoch nicht erst im Zug begonnen. Auch im Bahnhof und an den Gleisen gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. „Wir sind mit wachem Auge auch am Gleis und im Bahnhof unterwegs“, sagt Hennig. Auf Gleis 11, an dem ihre Fahrt beginnen soll, läuft ein Mann vorbei. Die Maske hängt ihm unter der Nase. „Hier bitte auch Maske tragen“, spricht ihn Hennig kurz an. Der Mann zieht seinen Mund-Nasen-Schutz schnell hoch und geht weiter.

Die Bahn weist nicht nur mit Lautsprecherdurchsagen und Schildern auf die Maskenpflicht hin, sondern auch mit Aufklebern auf dem Boden des Hauptbahnhofs Hannover. Quelle: Alina Stillahn

Im Zug hingegen ist alles ruhig, es sind nur wenige Fahrgäste an Bord, und die tragen zum großen Teil eine Maske. Dann entdecken die Mitarbeiter in einem der vorderen Wagen einen Mann, dessen Nase unbedeckt ist. „Wir wollen gar nicht lange stören“, sagt Hennig zu ihm und bittet ihn, die Maske richtig überzuziehen. Der Mann gehorcht wortlos. Häufig ist es gar nicht mal nötig, die Fahrgäste anzusprechen. Als eine junge Frau das Team in den auffällig gelben Westen am Wagenende entdeckt, zieht sie schnell und etwas verschämt die Maske übers Gesicht.

Nicht nur Kontrolle, sondern auch Auklärungsarbeit

Hennig und sein Kollege kontrollieren während ihrer Arbeit für die Deutsche Bahn regelmäßig Züge in Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig Holstein, leisten aber auch in Schulen Aufklärungsarbeit. Wie viele Präventionsteams in den Bahnen unterwegs sind, möchte das Unternehmen nicht angeben. Hennig aber versichert: „Es ist natürlich so, dass man damit rechnen muss, jederzeit auf ein Präventionsteam zu treffen.“

Das Präventionsteam kontrolliert die Einhaltung der Maskenpflicht in der Regionalbahn. Quelle: Alina Stillahn

Dafür ist der 35-Jährige seit Ende April im Einsatz. „Richtige Hardcore-Vorfälle haben wir noch nicht erlebt“, sagt er. „Wir hatten einmal jemanden, der mit uns über den Sinn der Maske diskutieren wollte.“ Doch auch der habe während der gesamten Diskussion die Maske getragen. So etwas, wie am Mittwoch in der S-Bahn nahe Lehrte, in der die Auseinandersetzung über die Maske tätlich endete, habe er noch nicht erlebt. Bevor die Emotionen hochkochten habe jeder das Recht, sich an das Zugpersonal zu wenden. „Mit dem Personal der Deutschen Bahn hat man die besseren Karten“, sagt er.

Im schlimmsten Fall droht der Rausschmiss

Im schlimmsten Fall kann ein Fahrgast neben einem drohenden Bußgeld auch aus dem Zug geworfen werden. „Das möchten wir aber nicht“, sagt Hennig bestimmt. „Wir sind dafür da, die Leute zu sensibilisieren.“ Beim nächsten Halt weist sein Kollege Lange einen jungen Mann, der gerade einsteigen will, auf seine fehlende Maske hin. Schnell zieht er sie über. Meistens müsse man die Leute darauf nur kurz ansprechen, sagt der 38-Jährige. Die meisten hielten sich an die Pflicht und die, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, hätten dafür meistens einen Grund: „Die zeigen ihr Attest gleich vor – ohne Diskussion.“

„Wir sind auch Ansprechpartner für die Leute“, ergänzt Hennig. Bislang hätten sie viele positive Rückmeldung erhalten – insbesondere, wenn sie Masken verteilten, sagt er und lächelt er unter seiner eigenen. Davon profitiert auch eine junge Mutter, die vor lauter Hektik vergessen hat, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Die Männer helfen erst einmal, den Kinderwagen in den Zug zu heben. Dann lässt die Frau sich auf einen Platz fallen – ausgestattet mit einer neuen Mund-Nasen-Bedeckung.

Fahrgäste sind diszipliniert

Wie gut sich die Fahrgäste an die Maskenpflicht halten, erstaunt auch Jan Stelzer. Als Teamleiter ist er für 150 Zugbegleiterinnen und -begleiter zuständig, die ebenfalls auf die Einhaltung der Pflicht achten. Zu Anfang sei das „sportlich“ gewesen. „Mittlerweile hat das Team da reingefunden“, sagt er. Die Fahrgäste offenbar auch: „Es hat mich selber gewundert, das die Leute so diszipliniert sind.“ Stelzer ist jeden Tag zwischen Nienburg und Bremen unterwegs. Er habe festgestellt, dass sich die meisten an die Vorgaben hielten. Nur der ein oder andere knabbere mal etwas zu lang an seinem Brötchen, um die Maske absetzen zu können.

Teamleiter Jan Stelzer ist verwundert über die Disziplin der Fahrgäste. Quelle: Alina Stillahn

Vereinzelt gebe es jedoch Extremfälle, da müsse man auch mal Tacheles reden, sagt Stelzer. In manchen Situationen bliebe den Zugbegleitern dann eben nur die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. „Uns fehlt ja die Handhabe“, fügt er hinzu und zuckt mit den Schultern. Da müsse man sich aber fragen, ob es sich überhaupt lohne, den Zug für bis zu 20 Minuten für einen Polizeieinsatz zu stoppen. Unterstützung erhalte das Team aber von den Fahrgästen, die sich selbst in Diskussionen einmischten. „Da ziehen alle an einem Strang.“

Maske selbst für kleine Kinder

Das scheint nicht nur für die Erwachsenen zu gelten, sondern auch für die Kleinen. Hennig ist schon aufgefallen, dass selbst kleine Kinder eine Maske tragen. „Die Maske ist für Kinder erst ab Vollendung des sechsten Lebensjahres verpflichtend. Trotzdem tragen viele Kinder eine Maske, weil die Aufklärung schon zu Hause da ist“, sagt er. Der kleine Kian, der mit Mutter und Schwester gleich aussteigen will, trägt zwar keine Maske. Doch etwas neidisch blickt der Vierjährige schon auf die Maske seiner älteren Schwester. Einen Mund-Nasen-Schutz, den hätte er auch gern, erzählt er.

Einige Wagen weiter sitzt Eren, der junge Mann, der beim Einsteigen keine Maske trug. Und die, die er jetzt aufgesetzt hat, ist ihm vom Gesicht gerutscht. „Es ist leichter zu atmen, wenn man länger unterwegs ist“, sagt er. Auch sein Freund Mohamed trägt die Maske unter der Nase. Beide geben an, wegen Erkrankungen an Atemproblemen zu leiden. Doch darauf angesprochen, zieht Eren seine Maske wieder hoch. „Wenn sich jemand davon betroffen fühlt, setze ich die Maske selbstverständlich auf“, sagt er. Nur bei ausreichend Abstand gönne er sich eine Verschnaufpause.

Eren und Mohamed nehmen es mit der Maskenpflicht nicht ganz so genau, wollen aber trotzdem auf andere achten. Quelle: Alina Stillahn

Die können sich Lange und Hennig nicht nehmen. Während ihrer Arbeit tragen sie durchgehend den Mund-Nasen-Schutz. In Bremen angekommen sind sie durch sechs Wagen gelaufen, jeweils durch ein oberes und ein unteres Abteil, und haben viel gesprochen. Da wird die Atemluft schon warm, gibt Hennig zu. „Für jeden ist das, glaube ich, eine Belastung.“ Für ihn ist der Job trotzdem eine Herzensangelegenheit, und gemeinsam mit seinem Kollegen gelingt es ihm an diesem Donnerstagmorgen trotz der Distanz, die eine solche Maske schafft, jedem Fahrgast ein offenes Ohr und ein freundliches Wort zu schenken.

