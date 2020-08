Hannover: Maskierter Räuber überfällt Geldboten am Aegi

Hannover

Die Polizei sucht einen Räuber, der am helllichten Tag einen Geldboten in Hannovers Innenstadt überfallen hat. Der Maskierte schlug sein Opfer vor der Sparkasse am Aegidientorplatz nieder und ergriff mit der Beute die Flucht. Der 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wie viel Geld der Unbekannte stehlen konnte, ist offen.

Der Überfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr an der Breiten Straße. Laut Behördensprecherin Jessika Niemetz stand der Geldbote an der Beifahrerseite des VW-Transporters, „als er von hinten angegriffen und niedergeschlagen wurde“. Der Räuber entriss seinem Opfer die Geldbehälter, schlug den 36-Jährigen ein weiteres Mal und rannte davon.

Höhe der Beute wird nicht genannt

„Die Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos“, sagt Niemetz. Aus Ermittlungsgründen mache sie keine Angaben, wie viel Geld erbeutet wurde. Da der 36-Jährige noch nicht eingehender befragt werden konnte, ist zudem offen, ob er mit einem Kollegen unterwegs war und wo dieser sich zum Zeitpunkt des Überfalls aufhielt.

Räuber trägt schwarzen Mundschutz

Der Räuber wird als etwa 25 Jahre alt und schlank beschrieben, er soll ein westeuropäisches Aussehen haben. Laut Geldboten trug der Unbekannte eine schwarze Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Von Peer Hellerling