Hannover

Im Geschäft von Massimo Dutti an der Karmarschstraße läuft der Betrieb bisher ganz normal: Leichte Mäntel für kältere Tage werden angeboten, im hinteren Ladenteil gibt es einen Sale-Bereich. Doch wer noch ein Schnäppchen ergattern will, sollte sich beeilen: Die Filiale im Kröpcke-Center schließt laut HAZ-Informationen Ende September. Der Grund: ein auslaufender Mietvertrag. Es ist aber offenbar geplant, allen 17 Mitarbeitern in anderen Filialen eine Stelle anzubieten.

Mitarbeiter sollen unterstützt werden

In Hannover gibt es allerdings keine weitere Filiale der Modemarke. Die nächstgelegenen Geschäfte befinden sich in Hamburg, Berlin und Köln. Im Falle eines Umzugs sollen die Mitarbeiter laut Informationen dieser Zeitung finanziell unterstützt werden. Alternativ soll es auch einen Sozialplan geben. Er ist dazu gedacht, bei betriebsbedingten Veränderungen die wirtschaftlichen Nachteile für Arbeitnehmer abzumildern.

Anzeige

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges. Wie sind uns unserer Verantwortung bewusst und bieten faire und verantwortungsvolle Lösungen an“, teilte das zuständige Unternehmen Inditex auf Nachfrage schriftlich mit. Zu Inditex gehören neben Massimo Dutti unter anderem auch die Modemarke Zara sowie das Label Pull & Bear.

Weitere HAZ+ Artikel

Filiale erst 2015 eröffnet

Die Filiale von Massimo Dutti an der Karmaschstraße wurde erst Ende 2015 eröffnet. Das bereits in den Achtzigerjahren gegründete Label bietet mittel- bis hochpreisige Mode zumeist im eleganten und urbanen Stil an. Es gehört seit 1991 zu Inditex, das mit Sitz in Spanien zu den weltweit größten Textilunternehmen zählt. Die Vermieterin des Ladens, die Investmentgesellschaft Union Investment, gab bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme ab. Daher ist noch unklar, wer statt des Modelabels ins Kröpcke-Center ziehen wird.

Von Alina Stillahn