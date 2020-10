Hannover

Es sei eine Würdigung für ihr Lebenswerk, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), als er der langjährigen Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover, Mechthild Schramme-Haack, am Mittwoch das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens verleiht. Und da eine große Feier angesichts der aktuellen Corona-Pandemie leider unmöglich ist, kommt sie zu diesem Anlass immerhin mit ihren engsten Wegbegleiterinnen im Mosaiksaal des Neuen Rathauses in Hannover zusammen.

Engagement über das Arbeitsleben hinaus

Seit nun mehr 30 Jahren engagiert sich Schramme-Haack für die Rechte von Frauen. Von 1988 bis 2009, dem Jahr, in dem die Oststädterin in den Ruhestand ging, arbeitete sie als Gleichstellungsbeauftragte in Hannover. Sie wirkte in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Gremien – immer mit dem Ziel, dass Frauen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft mehr mitentscheiden sollten. Zur Weltausstellung gründete sie 1997 den Verein Frauen und Expo – damit dort der Blick der Frauen nicht vernachlässigt werden würde.

Seitdem sie sich im Ruhestand befindet, engagiert sich Schramme-Haack ehrenamtlich beim Landesfrauenrat Niedersachsen, erst als Vorsitzende und dann als Beisitzerin. Sie könne nicht anders, sagt die 69-Jährige, denn „die Frauenpolitik ist meine Heimat“. Der Antrieb, sich für Frauenrechte einzusetzen, Familie und Beruf zu vereinbaren, liege in ihrer persönlichen Biografie begründet: Als junge Frau und Mutter dreier Kinder verlor sie ihren Mann. Seither setzt sie sich dafür ein, dass Familien ihre Existenz sichern können.

„Frauenrechte müssen weiter erkämpft und gelebt werden“

Auch ihre Gäste und Wegbegleiterinnen kommen bei der Feier im Neuen Rathaus zu Wort. Christa Karras, stellvertretende Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Frauen bei den Grünen, gibt dabei zu, dass sie im Fall von Schramme-Haack anfangs nicht ganz unvoreingenommen gewesen sei. „Als du 1988 Gleichstellungsbeauftragte in Hannover wurdest, war mein erster Eindruck, dass du schrecklich bürgerlich bist“, sagt sie. Beide kommen aus verschiedenen politischen Lagern – und doch führte die Frauenpolitik sie schließlich zusammen.

Schramme-Haack selbst wirft den Blick weniger zurück, sondern schaut mehr auf das, was kommt und was die Frauenpolitik in den kommenden Jahren zu bewältigen hat. In ihrer Rede mahnt sie, dass es für die Gleichberechtigung von Frau und Mann auch weiterhin Engagierte brauche. „Es ist noch nicht erledigt. Frauenrechte müssen weiter erkämpft und gelebt werden“, so die Preisträgerin.

Von Monika Dzialas