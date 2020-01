Hannover

Es begann vor acht Jahren. Damals, 2012, sollte in seiner Nachbarschaft in Oberricklingen ein Flüchtlingsheim eingerichtet werden. Einige Anwohner reagierten, gelinde gesagt, reserviert. Doch Gerhard Spitta fing an, sich für die Flüchtlinge einzusetzen. Über die Jahre wurde aus dem ehrenamtlichen Engagement ein Fulltimejob – der jetzt eine angemessene Würdigung erfuhr: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) überreichte dem 80-Jährigen im Neuen Rathaus am Freitag die Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten des Landes Niedersachsen.

27 Nachbarschaftskreise in der Stadt

„Die Ehrung hat sich ein ganzes Team erarbeitet“, sagt Spitta bescheiden. Sein Unterstützerkreis für Flüchtlinge ist eine Art Dachorganisation; insgesamt gibt es in Hannover derzeit 27 Nachbarschaftskreise, die sich um rund 4200 Flüchtlinge kümmern. Der frühere Schulleiter Gerhard Spitta hilft ihnen besonders bei der beruflichen Integration: „Wir brauchen die Leute, es fehlt der Nachwuchs bei den Facharbeitern“, sagt er – und die Geflüchteten zeigten oft großen Einsatz.

Vorurteile abbauen

Er selbst arbeitet unermüdlich daran, Vorurteile abzubauen – auf allen Seiten. Flüchtlingen aus anderen Kulturkreisen müsse er schon einmal vermitteln, dass man nicht sein Gesicht verliert, wenn man mit den Händen arbeitet. „In Deutschland lebt der Mittelstand davon“, sagt er – das sei in manchen Ländern anders.

Spitta selbst kam nach dem Krieg als Flüchtlingskind nach Niedersachsen. „Das Gefühl, nicht gewollt zu sein, hat sich mir eingeprägt“, sagt er. Auch deshalb wolle er den Flüchtlingen heute vermitteln, dass sie willkommen sind.

Lesen Sie auch

Von Von Felix Habicht und Simon Benne