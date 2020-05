Hannover: Mehr als 1000 Anträge auf Elterngeld unbearbeitet

Hannover

Die Bearbeitung von Elterngeld-Anträgen soll in Hannover künftig nicht mehr länger als 30 Tage dauern. Dies sei sein Anspruch, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in einem Interview mit der HAZ. Vorerst brauchen Hannovers Eltern aber weiter Geduld, wie der Verwaltungschef einräumen musste. „Die Elterngeldstelle hat einen Stau von 1000 bis 1500 Anträgen, die jetzt abgearbeitet werden. Wir gehen davon aus, dass der Rückstau bis zum Sommer behoben ist.“

Ein Drittel des Rückstaus abgearbeitet

Seit Langem beschweren sich Mütter und Väter, dass ihre Anträge auf Elterngeld teils monatelang liegen blieben. Während der Corona-Krise war die Elterngeldstelle sieben Wochen lang für die Öffentlichkeit geschlossen – aber auch das hat nicht gereicht, um die Rückstände aufarbeiten zu können. „Wir haben während des Lockdowns ein Drittel des Rückstaus abarbeiten können, aber nicht so viel geschafft, wie wir wollten“, sagte Onay. „Das lag daran, dass ein nicht unerheblicher Teil der Mitarbeitenden ausgefallen ist. Einige mussten in Quarantäne gehen, andere ihre Kinder zu Hause betreuen, weil Schulen und Kitas geschlossen waren.“ Zudem sei die Elterngeldstelle zwar für den Publikumsverkehr geschlossen gewesen, der Alltag sei aber weitergelaufen: Die Mitarbeiter hätten weiterhin Anträge angenommen und die Bürger telefonisch beraten.

Stadt will Info-Hotline einrichten

Die Zahl der Mitarbeiter in diesem Bereich aufzustocken sei zudem nicht einfach, sagte Onay: „Die Anträge sind sehr umfangreich und müssen rechtssicher bearbeitet werden. Wir können deshalb nur solche Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen einsetzen, die mit dem Thema vertraut sind. Also diejenigen, die in der Vergangenheit schon in dem Bereich tätig waren.“ Damit die Abteilung für Eltern besser erreichbar ist, wolle die Stadt jetzt eine Info-Hotline einrichten.

