Hannover: Mehr als jedes fünfte Kind wächst bei nur einem Elternteil auf

Braucht Hannover eine multiprofessionelle Anlauf- und Lotsenstelle für Allein- und Getrennterziehende? Ein Bericht der Stadtverwaltung speziell zur Situation der Allein- und Getrennterziehenden kommt zu diesem Schluss. Er wurde jetzt im Sozialausschuss vorgestellt. In Hannover ist die Zahl der sogenannten Ein-Eltern-Familien höher als im Bundesdurchschnitt. 22,4 Prozent aller Kinder unter 18 Jahren in Hannover wachsen in Haushalten mit nur einem Elternteil auf: mit allein- oder getrennterziehenden Erwachsenen. In neun von zehn Fällen ist es die Mutter, die die Kinder versorgt.

Die meisten Alleinerziehenden leben in der List

Die prozentual gesehen höchsten Quoten bei den Allein- und Getrennterziehenden gibt es in Limmer (35,3 Prozent), Mittelfeld (34,2 Prozent) oder Linden-Nord (33,8 Prozent). Die absolut gesehen meisten Ein-Eltern-Familien leben in der List (978). Bundesweit gibt es 18 Prozent allein- oder getrennterziehende Väter und Mütter. Immerhin 35 Prozent haben dem Bericht der Stadtverwaltung zufolge keine normalen und guten Beziehungen zueinander, in 23 Prozent der Fälle gibt es zwischen den beiden Elternteilen sogar überhaupt keinen Kontakt.

Stadtverwaltung will neue Anlaufstelle

Grund für eine solche Anlaufstelle, die Stadtverwaltung nennt sie schlicht „Bonus“, sei allerdings nicht nur der Beratungsbedarf bei emotionalen Schwierigkeiten, mit denen die sogenannten Ein-Eltern-Familien nach einer Trennung mehr als andere Familienkonstellationen konfrontiert sind. Der Bericht zeigt deutlich, dass die Ein-Eltern-Familien auch sozial und ökonomisch unter wesentlich höherem Druck leben als Eltern in anderen Familienkonstellationen. So ist bemerkenswert, dass die Mehrzahl der Haushalte trotz der Schwierigkeiten Kind und Job zu vereinbaren, ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften will. Fast 50 Prozent der Allein- oder Getrennterziehenden beziehen laut Stadtverwaltung finanzielle Hilfen vom Staat. Mehr als ein Viertel unter ihnen zählen dabei aber zu den sogenannten „Working poor“, das heißt, sie beziehen Sozialleistungen, obwohl sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen.

Anspruch auf 63 verschiedene finanzielle Hilfen

Bedrückend ist überdies: Die Ein-Kind-Eltern sehen sich zwar mit einer Fülle von Förderungsmöglichkeiten konfrontiert. Laut dem Bericht der Stadtverwaltung gibt es insgesamt circa 63 finanzielle Familienleistungen von Bund und Land, darunter Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag. Das Problem: Die Leistungen müssen bei den verschiedensten Behörden beantragt werden. Kaum eine Behörde weiß über alle Förderungsmöglichkeiten Bescheid. Mehrfache Wege, unterschiedliche Öffnungszeiten, fehlende fachübergreifende Kompetenz in den einzelnen Behörden machten den Ein-Eltern-Familien das Leben zusätzlich schwer, heißt es in dem Bericht. Auch hier solle die Anlaufstelle „Bonus“ Abhilfe schaffen.

Von Jutta Rinas