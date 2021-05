Hannover

Bei einer Mai-Demonstration linker Gruppierungen in Hannover sind am Sonnabend mehrere Polizisten verletzt worden. Die Einsatzkräfte konnten in diesem Zusammenhang in Linden-Nord einen Verdächtigen festnehmen. Sie ermitteln gegen ihn wegen Widerstands und eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Teilnehmer zünden Pyrotechnik

Gegen 18 Uhr hatten sich auf dem Weißekreuzplatz in Hannovers Oststadt rund 1000 Demonstranten aus dem linken Spektrum versammelt. Aufgerufen dazu hatte das „Bündnis kämpferischer 1. Mai“. Unter dem Motto „Zukunft statt Kapitalismus“ zogen sie zu Fuß in Richtung Linden. Auf dem Weg zündeten mehrere Teilnehmer der Demonstration Pyrotechnik. Die Polizei hat gegen vier Verdächtige Ermittlungen eingeleitet.

Lesen Sie auch: Protest von „Querdenkern“ und Gegendemonstranten in Hannovers Innenstadt

An der Limmerstraße versuchten mehrere Teilnehmer der Demonstration kurz vor dem Ende der Veranstaltung, die festgelegte und von der Polizei genehmigte Route zu verlassen. Als die Einsatzkräfte das Vorhaben unterbinden wollten, griffen mehrere Demonstranten die Polizisten an. Verletzte gab es nicht. Die Polizei konnte sich schließlich durchsetzten. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Pfarrlandplatz fort. Dort beendeten die Organisatoren die Veranstaltung gegen 20.15 Uhr.

Von Tobias Morchner